Liga Terbaik di Dunia: Spanyol Nomor 1, Inggris Nomor 7

Liga Inggris boleh mengklaim diri, dan dianggap, sebagai kompetisi terbaik dan paling menarik di dunia. Namun berdasarkan pemeringkatan IFFHS (The International Federation of Football History and Statistics), kompetisi di negara itu hanya berada di urutan ketujuh daftar liga terbaik di dunia, kalah jauh oleh Liga Italia yang kerap dianggap kian membosankan.



IFFHS sudah melakukan pemeringkatan liga sejak 1991. Mereka melakukannya berdasarkan hasil di level domestik, kontinental, dan internasional. Karena itu, La Liga Spanyol kembali tempatkan sebagai kompetisi terbaik setelah Barcelona merebut tiga gelar juara sekaligus, juga menjuarai Piala Dunia Antarklub. Dari liga sama, Sevilla juga berhasil mempertahankan gelar juara Liga Europa.



Italia kembali menempati peringkat dua setelah Juventus mampu lolos ke final Liga Champions. Sedangkan Liga Inggris melorot dari urutan ketiga ke posisi ketujuh setelah mereka kembali jeblok di Eropa.



Berikut peringkat liga terbaik IFFHS untuk 2015:

1. Liga Spanyol

2. Liga Italia

3. Liga Jerman

4. Liga Argentina

5. Liga Prancis

6. Liga Brasil

7. Liga Inggris

8. Liga Portugal

9. Liga Belgia

10. Liga Rusia.



