TEMPO.CO, Jakarta - Liverpool bertolak ke Amerika Serikat, Kamis pagi waktu setempat, untuk menjalani tiga pertandingan pramusim di negara itu. Tiga tim yang akan menjadi lawannya adalah Chelsea, AC Milan, dan AS Roma.



Liverpool terbang ke Amerika setelah menjalani dua uji coba di Inggris. Tim itu mampu memenangi dua laga tersebut, yakni atas Wigan 2-0 dan Huddersfield Town 2-0.



Di Amerika, Liverpool akan menghadapi laga yang lebih berat. Berikut ini jadwalnya:

27 Juli: vs Chelsea di Pasadena,

30 Juli: vs AC Milan di Santa Clara,

1 Agustus: vs AS Roma di St Louis.



Setelah tiga pertandingan itu, Liverpool akan kembali ke Inggris dan menjalani pertandingan melawan Barcelona pada 6 Agustus di Wembley, London.



Dalam rombongan ke Amerika, pelatih Juergen Klopp sudah membawa serta pemain anyarnya, Ragnar Klavan, yang baru direkrut dari Augsburg. Dalam pesawat yang terbang ke Amerika, juga ada James Milner, Daniel Sturridge, Jordan Henderson, Nathaniel Clyne, dan Adam Lallana.



Trio pemain Belgia, Simon Mignolet, Divock Origi, dan Christian Benteke, baru akan bergabung dengan tim di Amerika pada 22 Juli. Sedangkan Joe Allen dan Emre Can akan bergabung pada 26 Juli.



