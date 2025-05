Liverpool Bisa Sulitkan Chelsea, Rekor: Klopp 2, Mourinho 1

TEMPO.CO, Jakarta - Liverpool akan berlaga di kandang Chelsea, Stamford Bridge, dalam lanjutan Liga Primer Inggris Sabtu malam ini. Ini sekaligus akan jadi pertemuan pertama pelatih kedua tim, Juergen Klopp dan Jose Mourinho, di kompetisi ini.



Keduanya bisa dikatakan pelatih bertangan dingin, tapi agak bertolak belakang. Mourinho menyebut diri The Special One. Sedangkan Klopp, saat pertama datang ke Liverpool, awal bulan ini, justru menyebut diri sendiri The Normal One.



Mourinho saat ini tengah tertekan menyusul prestasi buruk timnya. Chelsea sebagai juara bertahan Piala Liga sudah tersingkir di babak keempat. Sebagai juara bertahan Liga Primer Inggris, The Blues juga kini terpuruk di posisi ke-15 klasemen.



Klopp justru masih menapaki jalan positif di Liverpool. Dalam empat laga awalnya, ia tak terkalahkan, termasuk sekali menang dan mengantar timnya lolos ke babak perempat final Piala Liga.



Sebelum di Liga Inggris, keduanya pernah bertemu empat kali. Saat itu Mourinho masih menangani Real Madrid, sedangkan Klopp melatih Borussia Dortmund di Jerman. Dari empat pertemuan di Liga Champions, Klopp masih unggul dan bisa meraih dua kemenangan. Sedangkan Mourinho hanya bisa menang sekali. Satu laga lainnya berakhir seri.



Berikut catatan pertemuan keduanya:

Borussia Dortmund 2-1 Real Madrid (fase grup Liga Champions 2012/2013)

Real Madrid 2-2 Borussia Dortmund (fase grup Liga Champions 2012/2013)

Borussia Dortmund 4-1 Real Madrid (leg 1 semifinal Liga Champions 2012/2013)

Real Madrid 2-0 Borussia Dortmund (leg 2 semifinal Liga Champions 2012/2013)



Statistik itu bisa mengindikasikan Klopp punya modal untuk mengalahkan Mourinho. Artinya bersama Liverpool ia juga bisa jadi ancaman Chelsea. Tapi, Mourinho juga pasti tak mau tinggal diam. Apalagi bila kalah di laga ini, pelatih asal Portugal ini kemungkinan akan dipecat.



ESPN | WHOSCORED | NURDIN