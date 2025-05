TEMPO.CO, Jakarta - Liverpool menderita kekalahan 1-2 atas Crystal Palace sekaligus kekalahan perdana pelatih Juergen Klopp di Liverpool pada Liga Utama Inggris pekan ke-12 di Anfield, Minggu. Ini merupakan kekalahan perdana bagi Juergen Klopp.



Sebagai pelatih Liverpool, Klopp sebelumnya mampu melewati enam pertandingan tanpa terkalahkan di berbagai kompetisi. The Reds meraih tiga hasil imbang melawan Tottenham, Southampton, dan Rubin Kazan, serta tiga kemenangan melawan Bournemouth, Chelsea, dan Rubin Kazan.



Karena kekalahan ini Liverpool harus rela turun satu tingkat ke peringkat 10 dengan 17 poin. Sedangkan Crystal Palace naik dua tingkat ke posisi delapan dengan 19 poin.



Tuan rumah Liverpool kebobolan duluan melalui aksi Yannick Bolasie menyusul kegagalan Emre Can dalam membendung umpan Zaha dari sayap kanan pada menit 21. Klopp terpaksa melakukan pergantian pemain pada menit 40 ketika Mamadou Sakho mengalami cedera dan digantikan Dejan Lovren.



Dua menit kemudian Liverpool menyamakan kedudukan lewat sontekan Coutinho menyusul kerja sama Clyne dan Lallana yang menusuk area pertahanan Palace dari sisi kanan. Menjelang istirahat babak pertama, Liverpool kembali mengemas peluang dari sundulan Dejan Lovren, namun bola tersebut bisa ditangkap Hennessey.



Pada menit 81 Liverpool berpeluang dari umpan melambung Jordon Ibe yang disambut sundulan Lallana namun kembali gagal berbuah gol. Palace justru berhasil unggul ketika Scott Dann berhasil memaksimalkan situasi kemelut di mulut gawang Liverpool setelah sepak pojok dilakukan pada menit 83. Gol tersebut menjadi penutup laga yang berkesudahan 1-2 untuk kekalahan Liverpool, demikian Skysports.



Susunan pemain:



Liverpool (4-2-3-1): Mignolet, Clyne, Skrtel, Sakho (Dejan Lovren), Moreno, Can (Roberto Firmino), Lucas, Ibe (Divock Origi), Lallana, Coutinho, Benteke.



Crystal Palace (4-2-3-1): Hennessey, Kelly, Dann, Delaney, Souare, Cabaye (Mutch), McArthur, Zaha, Puncheon (Ledley), Bolasie, Sako (Wickham).



