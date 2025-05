TEMPO.CO, Jakarta - Liverpool melaju ke babak semifinal Piala Liga (Capital One Cup) setelah mengalahkan Southampton 6-1, Kamis dinihari. Kemenangan besar itu jadi bahan para suporter Liverpool untuk mengejek Manchester United.



Yang jadi sorotan adalah keberhasilan Divock Origi memborong tiga gol dalam laga itu. Kebetulan penyerang asal Belgia itu baru berusia 19 tahun, dan Liverpool hanya membelinya dari Lille seharga 10 juta pound sterling. Suporter Liverpool kemudian membandingkannya dengan Anthony Martial, 19 tahun, yang dibeli dari United dari AS Monaco seharga 36 juta pound sterling.



Para suporter lantas membandingkan kedua pemain itu dan menganggap Liverpool lebih beruntung karena berhasil mendapatkan Origi yang lebih hebat dengan harga yang lebih murah. Komentar-komentar nyaris serupa lantas dituangkan para suporter The Reds dalam akun Twitternya.



"Origi baru saja menunjukkan betapa harga Martial terlalu berlebihan," cuit @DMkambula. Sean Doherty dalam akunnya @seandoherty6 menulis, "Hat trick Martial tahun ini: 0; Origi hat trick tahun ini: 2." Sedangkan Angelos dalam akunnya @angelos_ap menyatakan, "Origi bermil-mil lebih baik ketimbang Martial."



Origi saat ini sudah tampil 10 kali buat Liverpool dan menyumbang 3 gol. Sedangkan Martial sudah bermain 15 kali dan menyumbang 5 gol buat United.



MIRROR | NURDIN