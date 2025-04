Liverpool Hadapi Manchester City, Klopp Tak Sertakan Coutinho

TEMPO.CO, Jakarta - Liverpool tidak akan menyertakan Philippe Coutinho saat melawat ke Manchester City dalam laga lanjutan Liga Inggris, Sabtu, 9 September 2017. Coutinho dinyatakan kembali mengalami cedera punggung sekembali dari membela timnas Brasil.



"Saya tahu apa yang mereka pikirikan, tapi Phil (Coutinho) memiliki masalah punggung beberapa minggu lalu dan tak bisa bermain. Dan itu artinya dia harus absen untuk tiga pekan ke depan," ujar pelatih Liverpool Jurgen Klopp, seperti dilansir The Sun, Jumat, 8 September 2017.



Coutinho tidak tampil dalam tiga laga awal Liverpool karena cedera punggung. Saat itu, Coutinho sedang dalam proses tawar menawar dengan Barcelona terkait kepindahannya. Namun setelah tiga tawaran harga, Liverpool tetap menolak pinangan Barcelona terhadap Coutinho.



Meski disebut-sebut cedera sejak awal akhir September lalu, namun Coutinho mampu membela timnas Brasil dalam kualifikasi Piala Dunia zona Amerika Selatan. Bahkan pemain berusia 25 tahun itu ikut menyumbang satu gol saat Brasil menekuk Paraguay 3-0.



Setelah membela timnas, Coutinho trlah nampak berlatih bersama rekan setimnya di Liverpool kemarin. "Kami melihatnya latihan, dan kami berpikir 'Ok kita akan segera mainkan dia', namun hal tersebut tak masuk akal," kata dia.



Saat ini, Liverpool berada di peringkat dua klasemen sementara dengan raihan tujuh poin, hasil dari raihan dua kemenangan dan satu seri. Selama absennya Coutinho, Liverpool mengandalkan trisula penyerang Mohammad Salah, Sadio Mane, dan Roberto Firmino.



