Liverpool Heboh, Gembong Penjahat Duduk di VIP Bareng Pemain

TEMPO.CO, Jakarta - Fan Liverpool banyak mempertanyakan mengapa gembong kriminal terkenal, Stephen French, bisa duduk di antara kursi pemain idolanya saat tanding menghadapi Bournemouth di Anfield.



French dikenal sebagai gembong penjahat yang sangat ditakuti dan memiliki julukan The Devil. Pada 2013 ia pernah dipenjara setelah kedapatan berusaha merampok seorang pebisnis dengan pistol imitasi yang dipegangnya. Insiden itu membuat pusat kota Liverpool ditutup sementara.



Dan pendukung The Reds mengaku terkejut menemukan Frenh bisa duduk santai di antara orang-orang seperti Mamadou Sakho, Christian Benteke, dan Emre Can di bagian VIP dari Anfield.



Seorang pria yang menonton pertandingan bersama anaknya mengatakan merasa khawatir seorang kriminal seperti French ada di lapangan terbuka. Bagaimana jika ada orang yang tiba-tiba menembaknya dan peluru tersebut nyasar ke arah lain?



"Saya pikir itu menjijikkan dia diperbolehkan untuk berada di sana. Seseorang harus memberi tahu Klopp,” ujarnya seperti dilansir Metro.co.uk.



