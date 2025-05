Liverpool Ingin Kembali Tekuk Man City di Final Piala Liga

TEMPO.CO, Jakarta - Bek kanan Liverpool Nathaniel Clyne ingin rekan sesama timnya menekan "sederet pemain berkualitas" Manchester City dalam duel Piala Liga (Capital One) yang digelar di Wembley Stadium pada Ahad malam, 28 Februari.



Mantan pemain Southampton itu kini berkostum Liverpool. Ia merasa terkejut ketika The Reds menang 4-1 atas Manchester City dalam laga Liga Inggris (Premier League) yang digelar di Etihad Stadium pada November 2015.



Gol-gol yang dilesakkan oleh Philippe Coutinho, Roberto Firmino dan Martin Skrtel memecah kebuntuan yang menyelimuti tim. Beranjak dari kemenangan itu, Liverpool terinspirasi untuk memperkuat lini pertahanan sebagai salah satu acuan agar dapat menyerang lebih efektif dan efisien, sebagaimana dikutip dari laman ESPN.



"Tim tampil luar biasa ketika menundukkan City, hanya saja saya terkejut bahwa kami dengan mudah meraih kemenangan," kata Clyne menurut harian the Express.



"Kami tidak memberi keleluasaan kepada mereka untuk mengalirkan operan. Kami mempersempit ruang gerak mereka. Akhirnya mereka membuat kesalahan, dan kami dapat memanfaatkannya kemudian mencetak gol," katanya.



Bek timnas Inggris itu merasa khawatir dengan sederet pemain bintang Manchester City seperti Sergio Aguero, Raheem Sterling dan Yaya Toure. Ini menjadi salah satu solusi mengenai cara Liverpool menghadapi the Citizens dalam laga di Wembley nanti.



"Pertandingan itu benar-benar laga yang besar bagi kami," katanya menambahkan. "Tim diberi peran dan kami melakukannya secara benar. Kami menekan mereka di lapangan. Permainan mereka jadi tidak berkembang."



"Kami berharap dapat melakukan hal serupa ketika melawan mereka (City) di laga final nanti," kata Clyne.



ANTARA