Liverpool Kalahkan Stoke 1-0 di Semifinal Piala Liga

TEMPO.CO, Jakarta - Liverpool berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Stoke City dalam pertandingan leg pertama babak semifinal Piala Liga (Capital One Cup) di Britannia Stadium, Rabu dinihari. Dengan demikian, tim asuhan Jurgen Klopp itu hanya butuh hasil seri dalam laga kedua di Anfield pada 26 Januari untuk bisa lolos ke final.



Gol tunggal di laga ini dicetak Jordon Ibe pada menit ke-37. Itu menjadi gol ketiga yang disumbangkan gelandang 20 tahun buat Liverpool, yakni yang kedua di Piala Liga dan satu lainnya di Liga Eropa.



Ibe masuk sebagai pemain pengganti di laga itu. Ia menggantikan Philippe Coutinho yang mengalami cedera pada menit ke-18. Masih di babak sama, tepatnya menit ke-34, The Reds juga kehilangan Dejan Lovren yang cedera dan digantikan James Milner.



Liverpool, yang dikalahkan West Ham dalam partai Liga Inggris sebelumnya, sebenarnya kalah dalam penguasaan bola dalam laga di kandang lawan ini. Namun mereka unggul dalam penciptaan peluang.



Statistik kedua tim di babak pertama adalah sebagai berikut.

Tembakan: Stoke 7, Liverpool 10

Tembakan terarah: Stoke 1, Liverpool 4

Penguasaan bola: Stoke 62 persen, Liverpool 38 persen

Tackle: Stoke 10, Liverpool 13.



Di akhir babak kedua, statistik itu berubah menjadi:

Tembakan: Stoke 15, Liverpool 16

Tembakan terarah: Stoke 2, Liverpool 4

Penguasaan bola: Stoke 62 persen, Liverpool 38 persen

Tackle: Stoke 17, Liverpool 23.



Susunan pemain kedua tim:



Stoke: Butland; Johnson, Shawcross, Wollschied, Pieters; Whelan, Cameron (Walters 46); Shaqiri (Cruch 83), Affelay, Arnautovic; Bojan (Joselu 69).



Liverpool: Mignolet; Clyne, Toure, Lovren (Milner 34), Moreno; Lucas, Can, Allen (Benteke 79); Coutinho (Ibe 18), Lallana, Firmino.





ESPN | SQUAWKA | NURDIN