TEMPO.CO, Jakarta - Walaupun bermain dengan 10 pemain, Liverpool yang bermain di Stadion Anfield tak ingin mengecewakan pendukungnya. Usaha anak asuhan Brendan Rogers ini akhirnya bisa memperkecil ketinggalan dari tamunya, Manchester United.



Gol The Reds dicetak oleh striker mereka, Daniel Sturridge, pada menit ke-69. Melalui sudut sempit, pemain dengan nomor punggung 15 itu melesakkan bola ke gawang David de Gea lewat sepakan kaki kanannya. Kiper kebangsaan Spanyol itu lambat berekasi dan tak mampu menjangkau bola.



Sebelumnya, Steven Gerrad terpaksa keluar dari lapangan pada menit ke-47. Gerrad diusir wasit karena menginjak kaki Ander Herrera. Tak pelak, ia harus menerima ganjaran kartu merah yang membuat ia harus keluar dari lapangan.



Data pertemuan sebelum pertandingan Liverpool melawan Manchester United dalam lanjutan Liga Primer Inggris di Stadion Anfield, Liverpool, malam ini mengunggulkan sang tamu. MU menang empat kali dalam enam pertemuan terakhir di Anfield maupun Old Trafford, markas MU.



KOMPOSISI PEMAIN



Manchester United (4-1-4-1): 1-David de Gea; 25-Antonio Valencia, 4-Phil Jones, 12-Chris Smalling, 17-Daley Blind; 16-Michael Carrick, 8-Juan Mata, 21-Ander Herrera, 31-Marouane Fellaini, 18-Ashley Young; 10-Wayne Rooney

Pelatih: Louis van Gaal



Liverpool (3-4-3): 22-Simon Mignolet; 23-Emre Can, 37-Martin Skrtel, 17-Mamadou Sakho; 24-Joe Allen, 14-Jordan Henderson, 18-Moreno, 20-Lallana; 31-Raheem Sterling, 10-Phillipe Coutinho, 15-Daniel Sturridge

Pelatih: Brendan Rodgers



Wasit: Martin Atkinson



GUARDIAN.Co.UK | GANGSAR PARIKESIT