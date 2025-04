Liverpool Vs Arsenal, Can dan Alexander-Arnold Terancam Absen

TEMPO.CO, Jakarta - Liverpool terancam tak bisa menurunkan dua pemain utamanya pada laga Liga Inggris melawan Arsenal di Stadion Anfield Ahad mendatang. Emre Can dan Trent Alexander-Arnold mengalami cedera pada laga kedua kualifikasi Liga Champions Kamis kemarin.



Meskipun demikian, Manajer Jurgen Klopp menanggapi santai cedera kedua pemain itu. Dia menilai cedera kedua pemain itu tak serius dan masih mungkin diturunkan saat menghadapi Arsenal jika mendapatkan lampu hijau dari tim medis.



"Hanya masalah kecil, tak ada yang serius. Trent Alexander-Arnold mengalami keram dan Emre Can sedikit terkilir, tak terlalu serius," ujarnya.



Untuk menggantikan posisi Can, Klopp masih memiliki James Milner. Namun untuk posisi Alexander-Arnold Klopp hanya memiliki Jon Flanagan karena Nathaniel Clyne juga masih mengalami cedera.



Selain kedua pemain itu, Klopp memastikan bahwa gelandang Philippe Coutinho juga masih akan absen. Dia pun menyatakan bahwa Coutinho kemungkinan tak akan dapat membela Timnas Brasil dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2018.



"Coutinho juga masih dalam daftar pemain yang cedera, tak ada yang berubah. Kami belum berkomunikasi dengan asosiasi sepak bola Brasil, tetapi jika mereka ingin memeriksanya itulah keadaannya," lanjutnya.



Liverpool kini masih bertengger di posisi keenam klasemen Liga Inggris. Dari 2 laga yang sudah berjalan, mereka baru mengantongi 4 angka dari hasil 1 kali menang dan 1 kali seri. Arsenal yang akan menjadi tamu berada di posisi ke-11 karena baru mengalami kekalahan dari Stoke City pekan lalu.



BBC|FEBRIYAN