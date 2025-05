Liverpool Vs Aston Villa, Perkiraan Pemain dan Fakta Krusial

TEMPO.CO, Jakarta - Aston Villa akan menjamu Liverpool dalam pertandingan Liga Primer Inggris yang digelar di Villa Park, Birmingham, pada Minggu malam, pukul 21.05 WIB. Pertandingan itu akan ditayangkan secara langsung oleh beIN Sports 3.



Liverpool kini menempati posisi ke-11 klasemen dengan nilai 35. Sedangkan Aston Villa di posisi paling bawah klasemen dengan nilai 16.



Berikut sejumlah data dan fakta terkait pertandingan ini:



Perkiraan susunan pemain



Aston Villa (4-3-3): Bunn, Richards, Okore, Lescott, Cissokho, Veretout, Gueye, Westwood, Gil, Agbonlahor, Sinclair.

Liverpool (4-3-3): Mognolet, Sakho, Toure, Clyne, Moreno, Can, Milner, Henderson, Coutinho, Firmino, Lallana.



Riwayat Pertemuan:

- Aston Villa hanya mampu sekali mengalahkan Liverpool dalam 17 laga di Villa Park (lima imbang, sebelas kali kalah). Menang 1-0 pada Mei 2011.

- Liverpool mampu menorehkan lima clean sheet dari tujuh laga ketika berkunjung ke Villa.

- The Reds meraih 25 kemenangan melawan Villa di ajang Liga Inggris.



Fakta soal Aston Villa:

- Villa hanya menderita sekali kalah dari lima laga di ajang Liga Inggris (dua kali menang, dua kali imbang).

- Mereka mampu meraih delapan poin selama periode ini. Jumlah ini diraih setelah melakoni 20 pertandingan.

- Kemenangan melawan Norwich merupakan kemenangan ke-19 dalam 82 laga yang diadakan di Villa Park di ajang Liga Inggris sejak Desember 2011.

- Villa telah menjaringkan 20 gol, mencakup enam gol yang dilesakkan di babak pertama.

- Pasukan asuhan Remi Garde ini hanya meraih empat poin dari 12, dengan torehan empat kali imbang, delapan kali imbang.



Fakta soal Liverpool:

- Liverpool hanya menorehkan sekali kemenangan dari enam laga di ajang Liga Inggris (dua kali imbang, tiga kali kalah).

- Mereka kebobolan 14 gol selama mengarungi musim ini.

- Liverpool kemasukan delapan gol dari tendangan sudut.

- Roberto Firmino telah mencetak lima gol dalam lima laga di ajang Liga Inggris. Dalam 17 laga sebelumnya, ia hanya mampu membukukan satu gol.

- Christian Benteke mengoleksi 49 gol dalam 101 penampilan ketika membela Aston Villa.



Hasil lima laga terakhir:



- Aston Villa:

6/2/16 Aston Villa 2 - 0 Norwich City

2/2/16 West Ham United 2 - 0 Aston Villa

30/1/16 Aston Villa 0 - 4 Manchester City

23/1/16 West Bromwich Albion 0 - 0 Aston Villa

19/1/16 Aston Villa 2 - 0 Wycombe Wanderers



- Liverpool:

9/2/16 West Ham United 2 - 1 Liverpool

6/2/16 Liverpool 2 - 2 Sunderland

2/2/16 Leicester 2 - 0 Liverpool

30/1/16 Liverpool 0 - 0 West Ham United

26/1/16 Liverpool 0 - 1 Stoke City



Head To Head:

26/9/15 Liverpool 3 - 2 Aston Villa

19/4/15 Aston Villa 2 - 1 Liverpool

17/1/15 Aston Villa 0 - 2 Liverpool

13/9/14 Liverpool 0 - 1 Aston Villa

18/1/14 Liverpool 2 - 2 Aston Villa



