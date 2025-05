TEMPO.CO, Jakarta -Liverpool akan menghadapi Manchester United dalam lanjutan Liga Inggris di Anfield, Selasa dinihari. Laga ini akan menjadi pertarungan menarik antara dua gelandang kedua klub, Jordan Henderson dan Paul Pogba.



Kedua pemain sejauh ini sama-sama sudah menyumbang satu gol. Namun, Henderson melengkapi golnya itu dengan sebuah assist. Sedangkan Pogba belum mampu menyumbang umpan berbuah gol.



Henderson, 26 tahun, sebelumnya sempat dianggap sebagai pembelian yang gagal. Namun, pemain itu mampu bangkit dan membuktikan diri. Kini dia menjadi motor lini tengah Teh Reds. Ban Kapten bahkan kini dipercayakan padanya.





Jordan Henderson.



Sejauh ini, Henderson mampu lebih sering menyentuh bola dan menyelesaikan lebih banyak umpan ketimbang pemain lain di Liga Inggris. Dalam urusan berlari dia juga unggul. Sejauh ini hanya George Boyd (Burnley) yang mampu melewati jarak lari per laga milik Henderson, yang mencapai 11,8 kilometer.



Pogba sejauh ini seperti terbebani oleh statusnya sebagai pemain termahal dunia. Mantan pemain Juventus itu kerap dikritik karena belum benar-benar bisa menunjukkan perannya yang maksimal di lini tengah. Ia sempat mengeluh bahwa posisi favoritnya adalah gelandang menyerang, bukannya gelandang bertahan seperti saat ini.



Menurut analisis The Independent, Performa dari gelandang ini akhirnya akan berpengaruh besar pada hasil yang diraih kedua tim. Duel keduanya akan jadi bumbu laga ini, selain Joel Matip vs Zlatan Ibrahimovic serta Saido Mane vs Daley Blind.



INDEPENDENT | NS