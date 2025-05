TEMPO.CO, Liverpool - Persiapan Liverpool menghadapi Newcastle dalam pertandingan lanjutan Liga Primer Inggris 2014-2015 pada Selasa dinihari nanti, 14 April 2015, diwarnai dengan sorotan khusus atas bintangnya, pemain sayap Raheem Sterling.



Beberapa media di Inggris, Senin, 13 April 2015, gencar memberitakan bagaimana Sterling ketahuan mengisap sebuah pipa shisha. Adalah Sunday Mirror yang mempublikasikan foto pemain 20 tahun itu sedang mengisap sebuah pipa warna oranye yang berisi tembakau rasa jeruk.



Sebelumnya, Sterling sudah disorot dan dikabarkan mendapat celaan dari para suporter timnya ketika ia mendukung peluncuran kostum Liverpool terbaru pada Jumat, 10 April 2015. Hal itu terjadi karena bintang baru tim nasional Inggris tersebut menolak menandatangani kontrak baru di Liverpool.



Dalam Sunday Mirror, terpampang foto Sterling yang diambil dari jaringan media sosial sedang mengisap pipa shisha berisi tembakau rasa jeruk sintetis dengan tulisan di bawah foto itu: “1 down another 3 to go.” Hal itu mengisyaratkan, setelah mengisap satu pipa shisha, akan ada lebih banyak hal lagi—yang tak sehat buat atlet—yang akan diisap Sterling.



Liverpool sejauh ini tidak berkomentar atas foto tersebut. Namun Manajer Liverpool Brendan Rodgers mungkin bisa belajar dari Manajer Arsenal Arsene Wenger yang menegur pemainnya, Jack Wilshere, musim ini setelah Wilshere juga ketahuan mengisap tembakau untuk kedua kalinya.



Namun yang lebih dipedulikan Rodgers sebenarnya keengganan Sterling untuk menandatangani kontrak baru selama lima tahun di Anfield dan menolak tawaran gaji 100 ribu pound sterling per pekan. Sekarang Sterling punya sisa kontrak dua tahun di Liverpool dengan gaji 35 ribu pound sterling per pekan.



Menarik untuk ditunggu apakah suporter Liverpool akan kembali mengejek Sterling pada dinihari nanti di Anfield melawan Newcastle? Dan, beranikah Rodgers tidak menurunkannya sebagai pemain starter?



Liverpool, peringkat keenam, butuh kemenangan untuk bersaing dengan klub-klub di atas mereka sekarang, terutama Southampton, Manchester City, Manchester United, dan Arsenal. Kalau bersaing dengan Chelsea yang memimpin klasemen, terlalu jauh buat Rodgers cs. Namun, untuk memburu peringkat kelima atau syukur-syukur peringkat kelima, masih mungkin. Dan, untuk itu, Rodgers butuh Sterling sebagai sayap ataupun penyerang dadakan di belakang Daniel Sturridge!



GUARDIAN | BBC | ESPN SOCCERNET | HARI PRASETYO