TEMPO.CO , Barcelona - Luis Suarez, Lionel Messi, dan Neymar meriung di ruang ganti setelah Barcelona menekuk Real Madrid dengan skor 2-1 dalam duel El Clasico yang berlangsung di Camp Nou, kemarin dinihari.



Suarez dan Messi mengenakan kaus hitam lengan panjang, sedangkan Neymar bertelanjang dada. Ketiganya tersenyum lebar saat Neymar mengajak ber-selfie ria.



Suarez, meski senyumnya bukan yang paling lebar dalam foto tersebut, terlihat paling bergembira. Maklum, dinihari itu, dialah penentu kemenangan Barcelona.



Suarez mencetak gol cantik pada menit ke-56, sehingga membuat Barcelona unggul 2-1. Gol pertama Barcelona dicetak Mathieu (menit ke-19). Sedangkan gol Madrid dicetak Cristiano Ronaldo (menit ke-31).



"Ini mungkin akan menjadi gol paling penting yang saya cetak untuk Barcelona. Tentu saja, ini karena karena lawan kami adalah Real Madrid," kata Suarez.



Suarez tak berlebihan. Saat ini Barcelona dan Real Madrid sedang berebut puncak klasemen. Gol suarez dalam laga ini membuat Barcelona bertahan di puncak klasemen dengan raihan 68 poin.



Adapun Real Madrid tertahan di peringkat kedua dengan 62 poin. Memang belum aman bagi Barcelona karena Real Madrid bisa saja menyalip dalam 10 pertandingan terakhir.



"Kami harus menikmati kemenangan ini karena pertandingan tadi berjalan sangat intens. Tapi kami tetap mewaspadai pertandingan berikutnya," kata Luis Enrique.



Pelatih Barcelona ini secara khusus memuji Suarez. Menurut dia, tak percuma Barcelona menggelontorkan duit 71 juta pound sterling atau sekitar Rp 1,3 triliun untuk membelinya.



Meski sempat mengalami masa sulit pada pekan-pekan awal, Suarez perlahan menjelma menjadi kartu as baru buat Barcelona: sebagai pemecah kebuntuan saat Messi dan Neymar gagal mencetak gol.



BBC | MARCA | FOOTBALL ESPANA | DWI AGUSTIAR



Performa Luis Suarez



Di La Liga

Penampilan: 19

Gol: 8

Asist: 11

Kartu kuning: 3



Di Liga Champions

Penampilan: 5

Gol: 4

Assist: 1

Kartu kuning: -



Di Copa del Rey

Penampilan: 5

Gol: 4

Assist: 1

Kartu kuning: -



Total penampilan: 29

Total gol: 14

Total asist: 15

Total kartu kuning: 5

Rata-rata gol: 0,4 gol per laga

Rata-rata assist: 0,5 per laga