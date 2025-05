TEMPO.CO, Jakarta - Leicester City akan menghadapi Manchester United dalam laga Community Shield di Stadion Wembley, London, Minggu malam, 7 Agustus 2016, mulai pukul 22.00 WIB. Ini adalah laga pembuka tirai Liga Inggris yang mempertemukan juara liga Inggris musim lalu dan juara Piala FA.



Penampilan di Wembley ini akan menjadi yang pertama kalinya, sejak 2000, bagi Leicester. Mereka bertekad untuk membawa piala Community Shield untuk kedua kalinya setelah 1971.

Dalam pramusimnya, Leicester kedodoran dan terakhir ditekuk Barcelona 4-2. Sedangkan Manchester United menjalani pramusim dengan kemenangan 2-0 atas Wigan Athletic, lalu kalah 4-1 dari Borussia Dortmund di Cina, dan akhirnya mengalahkan Galatasaray 5-2 di Swedia.



The Red Devils membukukan tempat mereka di Wembley dengan mengalahkan Crystal Palace 2-1 dalam final Piala FA berkat gol dari Juan Mata dan mantan pemain pinjaman Foxes, Jesse Lingard.



Pertemuan pertama musim lalu dengan Manchester United diwarnai Jamie Vardy dengan mencetak gol untuk game ke-11 secara berturut-turut di Premier League, sebelum di Old Trafford, pada Mei. Sundulan Wes Morgan akhirnya membawa mereka mengamankan gelar.



Berbicara kepada LCFC TV setelah pertarungan dengan Barcelona, manajer Leicester City Claudio Ranieri mengatakan, "Saya sangat senang dengan kinerja kami. Saya sangat yakin. Saya sangat senang dengan disiplin dan momentum pramusim. Tentu saja, kami tidak menang, tapi kami berada di jalan yang benar.”



Head to head (semua kompetisi):



Leicester City: 33

Seri: 28

Manchester United: 60



Tiga pertemuan terakhir:



Manchester United 1 Leicester City 1

Liga Primer

Minggu 1 Mei 2016

Gol: Martial 8’; Morgan 17’



Leicester City 1 Manchester United 1

Liga Primer

Sabtu 28 November, 2015

Gol: Vardy 24’; Schweinsteiger 45’



Manchester United 3 Leicester City 1

Liga Primer

Sabtu 31 Januari 2015

Gol: Van Persie 27’, Falcao 32’, Morgan 44’-bd; Wasilewski 80’



BISNIS.COM