Man City Amankan Posisi Empat, Arsenal Naik ke Urutan Dua

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester City bermain imbang 1-1 di markas Swansea City untuk mengakhiri musim sebagai tim peringkat keempat di Liga Inggris, dan Arsenal menggeser rival abadinya Tottenham Hotspur untuk menghuni peringkat kedua pada hari terakhir kompetisi yang dramatis pada Minggu.



Setelah pertandingan Manchester United melawan Bournemouth harus dibatalkan karena alasan keamanan di Old Trafford, Arsenal menghancurkan tim yang terkena degradasi Aston Villa dengan skor 4-0. Hasil itu mengantar mreka merebut posisi kedua dari Tottenham yang pada laga pamungkasnya justru takluk 1-5 di markas Newcastle United. Maka, peluang Tottenham untuk finis di atas Arsenal untuk pertama kalinya sejak 1995 pun sirna.



Tim juara Leicester City bermain imbang 1-1 di markas Chelsea untuk mengakhiri musim dengan keunggulan sepuluh angka dari tim peringkat kedua, satu pencapaian luar biasa lainnya dari musim yang sangat layak dikenang untuk pasukan Claudio Ranieri.



Manchester City memerlukan satu angka untuk memastikan spot terakhir kualifikasi Liga Champions, namun pertandingan mereka di markas Swansea diawali dengan suasana aneh yang disebabkan kejadian yang terjadi di Old Trafford.



Dua tribun harus segera dikosongkan 20 menit sebelum jadwal pertandingan dimulai, dan pertandingan itu segera dibatalkan tidak lama sebelum jadwal kickoff pukul 14.00 GMT. Bahan peledak yang dikendalikan dari jarak jauh belakangan didapati dari paket yang mencurigakan.



Manchester City mengukir start sempurna ketika Kelechi Iheanacho membawa mereka memimpin pada menit kelima.



Swansea menyamakan kedudukan menjelang turun minum melalui tendangan bebas Andre Ayew yang terdefleksi, dan tim tamu mendapat beberapa saat yang menegangkan pada pertandingan terakhir Manuel Pellegrini sebagai manajer mereka sebelum merayakan angka yang mereka perlukan.



Spurs, pesaing terdekat Leicester dalam beberapa pekan terakhir, menjalani sore yang buruk di markas Newcastle.



Georginio Wijnaldum dan Aleksandar Mitrovic membawa tuan rumah unggul 2-0 saat turun minum, sebelum Erik Lamela membalas satu gol.



Mitrovic mendapat kartu merah akibat pelanggaran berbahaya yang dilakukannya, namun Wijnaldum membukukan gol keduanya dari titik penalti dan Rolando Aarons serta Daryl Janmaat melengkapi pesta gol "The Magpies" di St James Park.



Arsenal membuka keunggulan atas Villa di awal pertandingan melalui Olivier Giroud dan sang penyerang Prancis menambahi dua gol larut untuk melengkapi trigolnya, sebelum gol bunuh diri Mark Bunn menjelang laga usai melengkapi kemenangan "The Gunners."



Penalti Cesc Fabregas di babak kedua untuk Chelsea terlihat akan memberikan kekalahan keempat bagi Leicester di musim ini, namun Danny Drinkwater menyelamatkan satu angka untuk sang juara melalui sepakan jarak jauhnya.



Southampton naik ke peringkat kelima berkat kemenangan 4-1 atas finalis Piala FA Crystal Palace, dan harapan West Ham United untuk finis di enam besar buyar menyusul kekalahan 1-2 di markas Stoke City.



ANTARA