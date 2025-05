TEMPO.CO, Jakarta - Manchester City menorehkan pencapaian besar dengan lolos ke semifinal Liga Champions Eropa. Sayang, prestasi pada tingkat Eropa itu tak disertai performa sama di kancah domestik. Klub itu hampir dipastikan tak mungkin lagi meraih trofi Liga Primer musim ini.



Saat ini Manchester City sudah tertinggal 15 poin dari Leicester City yang berada di puncak klasemen. Adapun kompetisi hanya tinggal menyisakan enam pertandingan lagi.



Secara matematis, Manchester City memang masih berpeluang meraih gelar. Namun itu hanya akan terjadi jika Leicester City kalah dalam lima laga sisanya. Apa mungkin? Mustahil.



Dengan demikian, Manchester City harus puas masuk empat besar, yang menjanjikan tiket Liga Champions musim depan. Posisi ini pun, sayangnya, belum aman. Sebab, klub itu hanya berjarak empat poin dari Manchester United pada peringkat kelima. West Ham United, Southampton, bahkan Liverpool yang berada pada peringkat kedelapan pun masih berpeluang mendongkel Manchester City dari peringkat keempat.



Karena itu, satu-satunya jalan bagi Manchester City untuk bertahan di empat besar adalah memenangi semua laga sisanya. Untuk itu, klub tersebut bisa memulainya dengan menaklukkan Chelsea pada laga lanjutan Liga Primer yang akan berlangsung di Stamford Bridge, Sabtu malam.



Tentu saja, ini bukan laga yang mudah. Sebab, Chelsea yang saat ini berada pada peringkat kesepuluh klasemen masih mengincar posisi enam besar. Chelsea tidak akan memberi poin begitu saja.



Pada malam yang sama, Manchester United juga akan menghadapi Aston Villa di Old Trafford. The Red Devils—julukan Manchester City—sangat mungkin memenangi duel ini karena baru saja lolos ke semifinal Piala FA setelah menekuk West Ham.



Namun, kalaupun Manchester United menang pada laga ini dan Manchester City kalah oleh Chelsea, posisinya di klasemen tidak akan berubah. Hanya, jarak mereka akan semakin sempit, yakni satu poin.



Pellegrini juga boleh berharap West Ham, yang berada pada peringkat keenam klasemen, gagal meraih tiga poin pada pekan ini. Sebab, lawan West Ham kali ini adalah Leicester City, pemimpin klasemen.



Dengan demikian, Pellegrini bisa sedikit bernapas lega. Sebab, meskipun pertarungan menuju empat besar semakin sengit, posisi timnya akan tetap aman pada peringkat keempat. Setidaknya, sampai tengah pekan nanti.



THE GUARDIAN | MANCHESTER EVENING NEWS | ESPN FC | DWI AGUSTIAR