TEMPO.CO, Jakarta - Perebutan Piala FA (Football Association) segera memasuki babak semifinal. Everton akan menjamu Manchester United, sementara Crystal Palace meladeni Watford.



Dua laga semifinal diselenggarakan satu leg saja di Stadion Wembley, London. Apabila selama 2 x 45 menit laga seri, diteruskan ke perpanjangan waktu 2 x 15 menit. Sedangkan jika masih imbang, penentuan pemenang dilakukan melalui adu penalti.



Pertandingan tersebut merupakan kans terakhir bagi empat tim semifinalis untuk merengkuh trofi musim ini. Empat tim tersebut tidak berpeluang lagi merebut gelar juara Liga Primer ataupun Piala Liga (Capital One Cup).



Khusus bagi MU, skuad asuhan Louis van Gaal itu juga telah tersingkir dari Liga Europa, setelah sebelumnya hanya finis pada peringkat ketiga fase grup Liga Champions yang melemparkannya ke 32 besar Liga Europa.



Jadwal semifinal FA Cup:



Sabtu, 23 April pukul 23.15 WIB Everton vs Manchester United (siaran langsung SCTV)



Minggu, 24 April pukul 22.00 WIB Crystal Palace vs Watford (siaran langsung beIN Sports 1)



Melihat peta kekuatan keempat tim, merujuk pada posisi klasemen sementara dalam Liga Primer, Everton dan MU relatif berimbang dengan mempertimbangkan The Toffees bertindak sebagai tuan rumah. Begitu pula Palace dan Watford yang relatif berimbang.



Di antara empat tim tersebut, sebagai gambaran kekuatan, MU ada pada posisi teratas, yakni peringkat kelima klasemen sementara, diikuti Everton (posisi 11), Watford (12), dan Palace (16).



Jadi sebenarnya, jika melihat peta klasemen sedemikian, partai Everton versus MU dapat diibaratkan sebagai final dini. Sedangkan Watford dan Palace diuntungkan karena bertemu tim dengan peringkat yang lebih rendah.



BISNIS.COM