Man United Lawan Bournemouth, Beban Van Gaal Kian Berat

TEMPO.CO, Jakarta - Sudah kalah, tak menghibur pula. Begitulah "wajah" Manchester United sejak dilatih Louis Van Gaal. Tim berjuluk The Red Devils ini ditekuk Vfl Wolfsburg dengan skor 2-3 pada Rabu dinihari lalu.



Hasil ini, selain membuat mereka tersingkir dari Liga Champions, juga membuat Louis Van Gaal terancam dipecat. "Kini hanya trofi Liga Primer Inggris yang bisa menyelamatkan kariernya," tulis harian The Telegraph, kemarin.



Sejak ditunjuk menjadi pelatih pada musim panas 2014 lalu, Van Gaal telah menghabiskan 250 juta pound sterling untuk membeli pemain. Dengan dana jumbo tersebut, seharusnya mereka bisa menembus babak 16 besar Liga Champions.



"David Moyes hanya membutuhkan 27 juta pound sterling untuk membawa kita ke perempat final Liga Champions," tulis akun twitter @UnitedfanManc, komunitas pendukung Manchester United, seperti dikutip dari Manchester Evening News.



David Moyes adalah pelatih Manchester United sebelum Van Gaal. Bersama Moyes, Manchester United memang melaju hingga ke babak perempat final Liga Champions. Namun Moyes kemudian dipecat karena performanya melorot di Liga Primer.



Kini, setelah mereka tersingkir dari Liga Champions, satu-satunya peluang Manchester United tampil di panggung Eropa adalah bermain di Liga Eropa. Ini adalah kompetisi yang levelnya di bawah Liga Champions.



"Manchester United adalah tim besar. Sungguh memalukan jika kami hanya bermain di Liga Eropa," kata bekas pemain bek Manchester United, Rio Ferdinand.



Kegagalan United menembus babak 16 besar Liga Champions memang menjadikan Van Gaal sebagai "sasaran tembak". Kritik tak hanya datang dari media, tapi juga dari analis sepak bola dan mantan pemain.



Bahkan Ryan Giggs yang selama ini setia menemaninya dikabarkan akan segera hengkang ke Swansea City yang baru memecat pelatih mereka, Garry Monk.



"Louis Van Gaal mungkin akan melihat Ryan Giggs berpamitan kepadanya sebelum kontraknya sendiri habis pada 2017 nanti," tulis Manchester Evening News, kemarin.

Giggs mungkin hanya asisten. Namun perannya sangat besar di ruang ganti pemain. Maklum, Giggs adalah pemain sayap legendaris Manchester United. Semua pemain menaruh hormat kepadanya.



Lantas, jika Giggs benar-benar pergi, lantas apa yang tersisa dari Van Gaal? Para pemain, menurut beberapa media Inggris, tak lagi nyaman dengan strategi dan filosofi sepak bola Van Gaal.



Mereka, misalnya, mempertanyakan kenapa Van Gaal mengganti Juan Mata dengan pemain berusia 21 tahun, Nick Powell, pada laga kontra Wolfsburg. Padahal itu adalah laga hidup mati yang harus mereka menangkan.



"Para pemain kecewa dan frustasi. Mereka bingung dengan metode dan pendekatan yang dilakukan Van Gaal," tulis analis sepak bola, James Ducker, di The Times.



Van Gaal belum menanggapi berbagai kritik terhadapnya. Namun ia pernah mengatakan dirinya akan pergi dari Old Trafford jika para pemain tak lagi mendukungnya. "Jika saya merasa tidak lagi menemukan chemistri dengan pemain, saya pergi," katanya.



Van Gaal masih memiliki kontrak dengan Manchester United hingga musim panas 2017. Karena itu memecatnya tidak akan mudah dan murah. Karena Manchester United harus membayar penalti kepadanya.



Kemungkinan, seperti tulis The Telegraph, Manchester United masih akan memberinya waktu hingga akhir musim ini. Jika mereka gagal meraih trofi Liga Premier, maka Van Gaal harus berkemas.



Karena itu, sangat penting bagi Van Gaal untuk mengumpulkan poin demi poin, termasuk dari Bournemouth yang akan mereka hadapi dalam laga lanjutan Liga Primer di Vitality Stadium, malam nanti.



Seharusnya ini menjadi laga yang mudah buat Van Gaal. Sebab, dari 8 petemuan terakhir, Bournemouth hanya pernah menang sekali, itu pun pada 1984. Sudah lama sekali.



Selain itu, performa Bournemouth juga sedang buruk. Mereka hanya memenangi satu dari tujuh laga kandang terakhir dan belum pernah menang dalam tiga laga terakhir.



Bisa dibilang, Van Gaal tak punya alasan untuk kalah di laga ini. Kecuali, jika ia memang tak lagi didukung para pemain. Jika ini terjadi, maka nasibnya tidak akan jauh berbeda dengan David Moyes.

Susunan Pemain



Bournemouth: Boruc; Smith, Francis, Cook, Daniels; Surman; Ritchie, Gosling, Arter, Stanislas; Murray



Manchester United: Gea; Varela, McNair, Blind, Young; Carrick, Schneiderlin; Lingard, mata, Depay; Martial.



