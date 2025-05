Man United Vs Shrewsbury Malam Nanti, Simak 5 Hal Penting

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United akan berhadapan dengan tuan rumah Shrewsbury Town dalam pertandingan babak kelima Piala FA , di Stadion Greenhous Meadow, Selasa dinihari nanti. Pertandingan yang akan berlangsung mulai pukul 02:45 WIB ini akan disiarkan secara langsung oleh Bein Sports 1.



MU tengah menghadapi krisis, ditandai dengan kekalahan memalukan dari tim gurem asal Denmark, Midtjylland, di Liga Europa. Sebelum itu, mereka juga kalah dengan skor yang sama dari tim papan bawah Sunderland di ajang Liga Primer Inggris.



Kondisi itu tak lepas dari badai cedera yang menghampiri 13 pemain skuat berjuluk Setan Merah tersebut. Yang paling memengaruhi kekuatan tim tak pelak lagi ialah absennya kapten Wayne Rooney yang mendapatkan cedera saat takluk dari Sunderland. Para pemain MU lainnya yang cedera ialah Marouane Fellaini, Cameron Borthwick-Jackson , dan Matteo Darmian, Bastian Schweinsteiger, Ashley Young, Phil Jones, Adnan Januzaj, Guillermo Varela, Antonio Valencia, Marcos Rojo, dan Luke Shaw.



Di bawah arahan pelatih Louis van Gaal, MU hanya membukukan dua kemenangan dalam enam pertandingan terakhir di semua kompetisi. MU telah tersingkir dari Liga Champions Eropa dan Piala Liga Inggris (Capital One Cup) serta gagal menerobos empat besar Liga Primer yang merupakan slot tiket Liga Champions musim depan.



Kini, mereka harus berjuang untuk bangkit saat melawan Shrewsbury Town yang kini menempati zona degradasi kompetisi League One (Divisi 3).



Komentar manajer dan pemain:



Micky Mellon (pelatih Shrewsbury):



"Kami akan tampil sebaik mungkin dan tidak akan menyerah begitu saja. Kami berusaha tampil tanpa beban. Kami berharap dapat menuai hasil gemilang yang dapat membanggakan penduduk kota ini.



Kami dituntut berjuang mendapatkan hasil positif ketika melawan mereka. Untuk itu kami siap dengan mentalitas bertanding yang pantang menyerah dan bermain gigih melawan mereka."



Chris Smalling (pemain Manchester United):



"Jelas bahwa (situasi belakangan) ini yang kami alami tidak dapat diterima begitu saja, kami perlu tampil lebih keras lagi melawan mereka. Untuk itu, kami memerlukan dukungan penuh seluruh fans. Kami tahu bahwa situasinya memang sedang tidak cukup gemilang."



Prakiraan susunan pemain:



Shrewsbury Town (3-5-2): Leutwiter, Whitbread, Smith, Percival, brown, Black, Ogogo, Wellens, Grimmer, Cole, Akpro.



Manchester United (4-2-3-1): Romero, Love, Smalling, Blind, Bortwick, Carrick, Schneiderlin, Lingard, Pereira, Depay, Martial.



Data dan fakta



- Ini kali pertama kedua tim bersua dalam ajang laga yang kompetitif.

- Shrewsbury mengalami tiga kekalahan dari empat laga kandang. Mereka hanya membukukan sekali kemenangan melawan Sheffield di babak keempat Piala FA.

- Enam gol yang didapatkan oleh Shrewsbury di ajang Piala FA musim ini justru dicetak di laga babak kedua.

- The Shrews membukukan lima clean sheets dalam tujuh laga Piala FA (lima menang, sekali imbang, sekali kalah).

- Si Setan Merah hanya menggapai lima kemenangan dari 18 laga di seluruh kompetisi (enam imbang, tujuh kalah). Dua kemenangan mereka raih ketika melawan Sheffield United dan Derby County di ajang Piala FA.

- MU mencetak 19 gol dalam delapan laga melawan tim asal divisi ketiga di Piala FA. Rata-rata gol yang dicetak 2,4 gol per laga.



Lima hasil terakhir:



Shrewsbury Town:

13/2/16 Blackpool 2 - 3 Shrewsbury Town

07/2/16 Fleetwood Town 0 - 0 Shrewsbury Town

02/2/16 Shrewsbury Town 1 - 2 Southend United

30/1/16 Shrewsbury Town 3 - 2 Sheffield Wednesday

26/1/16 Shrewsbury Town 0 - 1 Oldham Athletic.



Manchester United:

18/2/16 Midtjylland 2 - 1 MU

13/2/16 Sunderland 2 - 1 MU

7/2/16 Chelsea 1 - 1 MU

2/2/16 MU 3 - 0 Stoke City

29/1/16 Derby County 1 - 3 MU.



ANTARA | BISNIS