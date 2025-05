TEMPO.CO, Jakarta - Setelah menekuk Derby County 3-1 di Pride Park, Sabtu pekan lalu, Louis van Gaal mengabarkan cerita yang berbeda dari biasanya. Selepas pertandingan itu, dia akan menikmati sebotol anggur mahal dari Ed Woodward, Wakil CEO klub itu. “Saya akan menikmatinya bersama istri,” katanya. Wajahnya pun semringah.



Louis van Gaal memang harus gembira. Tekanan yang menyertai dalam mempersiapkan pertandingan itu teramat berat. Dia dikabarkan pergi ke Belanda—sesuai dengan perintah Woodward—agar dia bisa menenangkan hatinya. Kabar yang beredar, dia meminta mundur kepada bosnya itu setelah kalah oleh Southampton.



Namun, nyatanya, semua itu hoax belaka. Selasa, atau dua hari setelah kabar pengunduran dirinya itu, Van Gaal kembali ke Carrington, pusat latihan Setan Merah. Mereka kemudian malah menang 3-1 dan melaju ke babak kelima berhadapan dengan Shrewsbury Town di laga mendatang.



Louis pun mendapat hadiah. “Saya selalu menerima anggur mahal setiap kami mengalahkan lawan di luar enam klub teratas,” katanya. Hadiah yang sama pernah diterimanya ketika United mengalahkan Liverpool.



Adakah Woodward akan memberinya sebotol anggur mahal lagi? Stoke City jelas masuk kategori klub di luar enam besar. Saat ini, di papan klasemen, skuad asuhan Mark Hughes itu berada di peringkat ke-9.



Tapi jangan salah. Dalam pertandingan “boxing day”, sehari setelah Natal tahun lalu, Stoke membuat United tak berdaya. Setan Merah kalah 0-2. Kekalahan dari Stoke menjadi salah satu rentetan dari delapan pertandingan yang tidak pernah dimenangi United pada akhir tahun lalu.



“Saya sangat kagum terhadap permainan mereka. Saat bertanding di semifinal Piala Liga, mereka bermain sangat baik," katanya. “Saya kira mereka pantas menang, tapi nyatanya tidak.” Stoke tersingkir dari semifinal setelah kalah dalam adu penalti.



Yang jelas, Van Gaal tak boleh gegabah. Seperti yang pernah dikatakan Paul Scholes, pasukan Louis van Gaal biasanya memang bangkit setelah mengalami kekalahan. “Mereka bisa kembali bermain bagus. Namun hal yang sulit jika bermain di Old Trafford,” katanya.



Bermain di depan pendukung sendiri semestinya memberi tambahan semangat bagi United. Namun kali ini keadaannya berbeda. Fan Setan Merah telanjur kesal oleh permainan yang ditampilkan skuad Van Gaal.



Alih-alih memberikan dukungan, cemooh justru yang diterima para pemain, termasuk Louis van Gaal, seperti yang diterimanya ketika kalah oleh Southampton, dua pekan lalu itu. “Saya pantas menerima teriakan seperti itu,” katanya.



Teriakan semacam itu menjadi bagian yang tak bisa dilepaskan sejak United berada di tangan pelatih asal Belanda tersebut. Permainan menyerang yang menawan ketika berada dalam asuhan Sir Alex Ferguson telah lama menghilang dan kini berubah menjadi permainan yang membosankan. Unggul dalam penguasaan bola, tapi jarang membuat gol.



Hal itu sepenuhnya disadari para pemainnya. “Ketika Anda bermain untuk Manchester United, selalu ada tekanan bagi kami di tiap pertandingan,” kata Juan Mata, yang mencetak gol ke gawang Derby di Pride Park. "Anda harus memenangi setiap pertandingan, dan kami harus mengelola tekanan itu.”



Satu yang pasti kembali ke Old Trafford, pasukan Manchester United kembali terancam tekanan. Namun, kabar baiknya, sang lawan kali ini tidak lagi berada dalam keadaan yang sempurna. Berbagai kekalahan yang mereka alami barangkali bisa mengendurkan tekanan yang akan diterimanya dalam pertandingan nanti.



Selain kalah oleh Liverpool di semifinal Piala Liga, Stoke juga takluk oleh Leicester City; dan Sabtu lalu, mereka terpental dari Piala FA setelah kalah oleh Crystal Palace.



“Pekan-pekan lalu menjadi yang sulit buat kami,” kata manajer Stoke City, Mark Hughes. “Namun saya tidak bisa menyalahkan para pemain. Dalam pertandingan melawan Palace, mereka telah memberikan segalanya. Kami memang tidak menampilkan kualitas yang kami perlukan.”



Namun, dalam pertandingan kali ini, yang menjadi laga ke-100 bersama Stoke, Hughes berharap skuadnya kembali ke permainan terbaiknya. Tekadnya, dia berharap bisa membuat sejarah mencetak kemenangan pertama di Old Trafford di Liga Primer.



Nah, bila itu yang terjadi, sekali lagi Van Gaal harus gigit jari. Takkan ada lagi sebotol anggur untuknya.



Susunan Pemain



Manchester United: De Gea; Borthwick–Jackson, Smalling, Blind, Varela; Fellaini, Schweinsteiger; Lingard, Mata, Martial, Rooney.



Stoke City: Haugaard; Pieters, Bardsley, Wilson, Wollscheid, Ireland; van Ginkel, Odemwingie, Bojan, Joselu, Shaqiri.



