Manchester United Dapatkan Ivan Perisic dari Inter Milan

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United dikabarkan telah mendapatkan buruan pertamanya pada bursa transfer musim panas kali ini. Mereka telah mendapatkan gelandang serba bisa, Ivan Perisic dari Inter Milan.



Laman The Sun menyebutkan bahwa Manchester United dan Inter Milan telah menyepakati nilai transfer Perisic sebesar 40 juta pound sterling atau sekitar Rp 683,2 miliar. Pemain asal Kroasia itu juga telah sepakat dengan gaji senilai 100 ribu pound sterling atau sekitar Rp 1,7 miliar per pekan.



Baca: Bawa Manchester United Juara Liga Europa, Paul Pogba Ibadah Umrah



Untuk mewujudkan transfer itu, Mourinho disebut harus terbang langsung ke Zagreb, ibukota Kroasia, pada Maret lalu untuk bernegosiasi dengan Perisic dan agennya. Perisic sendiri tak langsung mengiyakan tawaran pelatih asal Portugal itu. Dia memberi syarat hanya akan bergabung jika Manchester United bermain di Liga Champions musim depan.



Keberhasilan skuad Setan Merah menjuarai Liga Eropa membuat transfer itu menjadi kenyataan. Dengan begitu, Manchester United memupus harapan Chelsea dan Paris Saint-Germain untuk mendapatkan pemain berusia 28 tahun itu.



Baca juga: Manchester United Perpanjang Kontrak Michael Carrick Semusim Lagi



Keberhasilan United memboyong Perisic tak lepas dari peran mantan pemain Real Madrid, Predrag Mijatovic. Dia disebut sebagai tokoh yang membantu Mourinho bertemu dengan Perisic.



Mijatovic dan Mourinho memang dikenal memiliki hubungan baik. Saat Mourinho menangani Real Madrid, Mijatovic membantunya merekrut gelandang Luka Modric dari Tottenham Hotspur. Begitu pula saat menangani Chelsea, Mijatovic membantu Mourinho mendapatkan Nemanja Matic.



Manchester United memang telah mengincar Perisic dari Inter Milan sejak 6 bulan lalu. Perisic merupakan tipikal pemain yang disukai oleh Mourinho. Dia merupakan gelandang pekerja keras yang memiliki visi bermain baik dan bisa beroperasi di beberapa posisi.



THE SUN|FEBRIYAN