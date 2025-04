TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United disebut siap memboyong penjaga gawang muda AC Milan, Gianluigi Donnarumma, pada bursa transfer awal musim depan. Manajer Jose Mourinho ingin mengantisipasi kepergian David de Gea yang terus dikaitkan dengan Real Madrid.



Laman The Sun menyebutkan Manchester United telah bergerak untuk mewujudkan rencana mereka itu. Petinggi klub Setan Merah telah berkomunikasi dengan agen si pemain, Mino Raiola.



United disebut telah menyiapkan dana 43 juta pound sterling atau sekitar Rp 703,7 miliar untuk membeli Donnarumma. Mereka juga siap memberikan tawaran gaji 2,5 juta pound sterling per musim kepada penjaga gawang berusia 18 tahun itu.



Namun upaya United diperkirakan tak akan mudah. AC Milan tampak tak ingin melepas Donnarumma dalam waktu singkat. Mereka bahkan disebut sedang mempersiapkan kontrak baru untuk penjaga gawang masa depan tim nasional Italia itu. Milan disebut siap menyaingi tawaran gaji dari United.



Jika pun melepasnya, Milan tak akan menjual murah Donnarumma. Sejumlah klub besar seperti Juventus juga menginginkan jasa pemain yang disebut sebagai calon pengganti Gianluigi Buffon itu.



United sendiri memang terus dihantui kabar kepergian David de Gea. Dia terus dikaitkan dengan Real Madrid yang memang sejak lama meminatinya. Bahkan United hampir saja menjual De Gea dua musim lalu jika tak digagalkan batas waktu transfer.



