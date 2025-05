TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United akan menghadapi Stoke City pada laga pekan ketujuh Liga Inggris di Old Trafford, Ahad malam. Manajer United Jose Mourinho menyebut laga ini bakal berlangsung "sangat sulit". (Baca: Jadwal Siaran Langsung Sepak Bola Akhir Minggu Ini)



Manajer berjuluk The Special One itu menyebut kualitas penampilan Stoke City sejatinya lebih baik daripada posisi klub itu di klasemen sekarang ini, sebagaimana dikutip dari laman squawka.



Ia yakin skuad berjuluk The Potters itu siap menghadapi perlawanan dari Manchester United dalam pekan ini.



Stoke hanya mendapat satu poin dari enam laga yang dilakoni. Mereka menelan lima kekalahan dari enam pertandingan.



Wayne Rooney dan kawan-kawan kembali ke performa terbaiknya dengan meraih kemenangan 4-1 atas Leicester City dalam Liga Inggris. Hanya saja Mourinho justru yakin Stoke bakal menyulitkan skuad Iblis Merah.



Kini The Potters berada di dasar klasemen Liga Inggris. Mourinho terus memompa semangat bertanding skuad asuhannya agar tampil semakin berkualitas.



Kata Mourinho dalam laman MU, "Pertandingan melawan (Stoke) bakal berlangsung sangat sulit. Ini tidak ada hubungan dengan posisi mereka yang berada di dasar klasemen sekarang ini."



