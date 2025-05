TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United menghajar Bournemouth dengan skor 3-1 pada laga pamungkas Liga Primer Inggris yang digelar di Stadion Old Trafford, Rabu dinihari WIB. Pasukan Louis van Gaal menang berkat sumbangsih gol Wayne Rooney, Marcus Rashford, dan Ashley Young. Satu gol balasan Bournemouth tercipta akibat gol bunuh diri Chris Smalling pada akhir laga.



Kemenangan ini mengantar Manchester United naik ke posisi lima klasemen akhir Liga Primer Inggris dengan 66 poin, atau menyamai poin Manchester City yang berada di posisi empat karena unggul selisih gol.



Pada pertandingan tunda akibat ancaman bom ini, Wayne Rooney mengantar United unggul 1-0 setelah menerima bola kerja sama satu-dua yang dilancarkan Anthony Martial dan Juan Mata pada menit ke-43.



Marcus Rashford menggandakan keunggulan tim tuan rumah menjadi 2-0 lewat sontekan kaki kanan yang mengarah ke tengah gawang Bournemouth berkat umpan Antonio Valencia pada menit ke-75.



Van Gaal mengubah taktik dengan memasukkan Ashley Young menggantikan Anthony Martial pada menit ke-84.



Ashley Young langsung membuktikan ketajamannya dengan menambah gol 3-0 untuk Manchester United pada menit ke-87 setelah menerima umpan Wayne Rooney.



Bournemouth sempat membalas satu gol lewat aksi Afobe yang berbuah gol bunuh diri Chris Smalling pada menit ke-90. Namun skor 3-1 untuk kemenangan MU bertahan hingga laga usai, demikian laporan pertandingan Liga Premier.



Berikut ini susunan pemain kedua tim.



United (4-2-3-1): De Gea; Valencia, Smalling, Blind, Borthwick-Jackson; Rooney (c), Carrick; Mata (Herrera), Lingard, Martial (Ashley Young); Rashford (Depay).



Bournemouth (4-4-2): Federici; Francis, Elphick (c), Cook, Daniels; Ritchie, Gosling, Surman, Pugh (Gradel); Wilson (Grabban), King (Afobe).



