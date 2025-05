TEMPO.CO, Jakarta - Klub Liga Primer Inggris, Manchester United, bersama produsen pakaian olahraga Adidas meluncurkan jersey atau seragam untuk bermain di kandang model terbaru musim kompetisi 2016/2017.



Pada situs resmi klub yang diakses Sabtu petang, 23 Juli 2016, terlihat penyerang Zlatan Ibrahimovic mengenakan seragam baru klub dengan perpaduan warna merah yang berbeda antara sisi kanan dan kiri.



Menurut situs itu, jersey terbaru United mengambil ide dari sejarah klub pada masa lalu.



Seragam terbaru United akan menggunakan desain dua warna merah untuk mengingatkan penggemar dengan sejarah klub Newton Heath Lancashire dan Yorkshire Railway Football Club pada 1878.



Jersey terbaru itu juga menjadi seragam United pertama yang secara resmi diluncurkan di Tiongkok pada Sabtu petang, 23 Juli 2016, waktu setempat dan bertempat di Adidas Republik of Sport, Shanghai.



Seragam ini akan dikenakan di lapangan hijau untuk pertama kalinya saat Setan Merah menghadapi Manchester City di Beijing pada Senin, 25 Juli 2016, dalam tur pramusim 2016.



Pendukung United dapat membeli seragam kandang baru itu di situs resmi klub dan Megastore di Old Trafford.

Zlatan 9? Rooney 10? Martial 11? Get your new home kit now: https://t.co/9AOztYicxw pic.twitter.com/SZvKEUKLz2