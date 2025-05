TEMPO.CO, London - Setelah Chelsea memastikan gelar juara Liga Inggris musim ini, mantan kapten Liverpool Jamie Redknapp mengajak publik melupakan perdebatan soal "Chelsea yang membosankan". Gelandang Liverpool yang populer di era 1990-an itu menyebut The Blues memang layak juara.



"Satu-satunya hal yang membosankan tentang mereka adalah kurangnya tantangan (dari klub lain),” tulis Jamie di Dailymail, Minggu, 3 Mei 2015.



Chelsea, tulis Jamie, memiliki pemain-pemain yang fantastis. Di bawah arahan Jose Mourinho, The Blues berubah menjadi tim yang sebenarnya. Sedangkan tim-tim lain--seperti Manchester City, Manchester United, Arsenal, dan Liverpool--tak bisa melangkah jauh dan memberi tekanan buat Chelsea.



"Sebaliknya, Chelsea mampu mendapatkan hasil-hasil yang mereka butuhkan," tulis Jamie.



Cibiran Chelsea menampilkan permainan membosankan sempat menggema ketika The Blues bertandang ke Emirates Stadium melawan Arsenal, Minggu, 26 April lalu. Saat itu Arsenal tak mampu menembus pertahanan Chelsea hingga skor berakhir imbang 0-0. Dari atas tribun, ribuan suporter Arsenal menyanyikan, "boring, boring Chelsea", mengejek permainan bertahan The Blues.



"Chelsea adalah juara yang layak dengan sekelompok individu yang fantastis dan telah bekerja bersama-sama," ujar Jamie.



Namun, kata Jamie, kendati dalam tiga pertandingan sisa ke depan Chelsea menang terus, perolehan poin mereka tak akan bisa menyamai Chelsea musim 2004/2005 ketika Mourinho memberi The Blues gelar juara liga untuk pertama kalinya.



Chelsea musim ini mungkin bisa mencetak gol lebih banyak, tapi rekor pertahanan klub itu pada 2004/2005 sungguh luar biasa: 72 kali membobol jala lawan dengan hanya 15 kali kebobolan. Poin akhir mereka 95.



Sampai pekan ke-35, poin Chelsea baru 83 dengan catatan 69 kali membobol gawang lawan dan sudah 27 kali kebobolan. Fakta itu yang membuat Jamie menilai Chelsea 2004/2005 lebih baik ketimbang Chelsea musim ini.



"Mereka (Chelsea 2004/2005) seperti mesin. Petr Cech, John Terry, Ricardo Carvalho, William Gallas. Claude Makelele adalah pelindung di lini tengah yang memainkan perannya dengan begitu baik. Fondasi batu yang solid. Damien Duff, Arjen Robben, dan Frank Lampard mendukung Didier Drogba atau Eidur Gudjohnsen. Mereka bisa melibas tim-tim lain," tulis Jamie.



Kemarin malam, Minggu, 3 Mei 2015, Chelsea memastikan gelar juara Liga Inggris yang kelima setelah mengalahkan Crystal Palace dengan skor tipis 1-0 di Stanford Bridge, London, lewat gol Eden Hazard.



Kendati liga masih menyisakan tiga pertandingan lagi, poin Chelsea sudah tak terkejar. The Blues sudah mengoleksi 83 poin, unggul 13 poin dari Manchester City di peringkat kedua, dan 16 poin dari Arsenal yang punya tabungan dua pertandingan lebih banyak.



