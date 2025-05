ManUnited Tertarik Boyong Pulang Ronaldo ke Old Trafford

TEMPO.CO, Jakarta - Laman harian Inggris Daily Star melaporkan bahwa Manchester United tengah menyiapkan rencana pembelian pemain termahal dalam sejarah sepak bola dengan meminang kembali bekas bintangnya yang kini bermain di Real Madrid, Cristiano Ronaldo.



Menurut harian Inggris itu, United ingin membawa kembali Cristiano Ronaldo ke Old Trafford musim panas tahun ini. Ronaldo, 31 tahun, tampaknya tengah menuju pintu keluar Real Madrid pada akhir musim ini.



Raksasa Spanyol itu menyatakan siap untuk transfer besar-besaran anggota skuadnya demi menguatkan landasan dalam melawan seterunya Barcelona.



Dengan cara begitu, Ronaldo yang mencetak 118 gol pada 292 pertandingan bersama United sebelum hengkang dari MU pada Juni 2009, kemungkinan akan kembali ke Old Trafford. Media Inggris juga meyakini bahwa Jose Mourinho akan menukangi United musim depan.



Ronaldo berada dalam radar Mourinho sebelum dipecat Chelsea dan Si Special One tahu pasti kepindahannya akan disambut para pendukung United.



Bos Real Madrid Zinedine Zidane sendiri sudah siap memainkan para pemain muda seperti superstar Wales Gareth Bale yang berarti pula akan menyisihkan para pemain tua seperti Ronaldo.



Bagian komersial United sudah menaksir dampak hebat kembalinya Ronaldo bagi pemasaran klub itu.



ANTARA