Martial Setia di MU, Ibra Rahasiakan Klub Barunya

TEMPO.CO, Jakarta - Kontras, inilah suasana yang mengitari Zlatan Ibrahimovic dan Anthony Martial ketika merespon keberadaannya bersama dengan Paris Saint-Germain (PSG) sebagai juara Liga Prancis (Ligue 1) musim 2015/16.



Ibrahimovic lebih memilih untuk menyimpan rapat-rapat klub barunya di musim depan jika memang positif meninggalkan PSG. Sedangkan, Anthony Martial tidak silau dengan iming-iming tawaran yang dilontarkan oleh juara Liga Prancis itu, tetapi lebih ingin tetap berada bersama dengan Manchester United (MU).



Ibrahimovic mengklaim bahwa ia sudah mengetahui klub tempatnya berlabuh di musim depan meski ia masih merahasiakannya kalau memang terkonfirmasi meninggalkan PSG di akhir musim ini, sebagaimana dikutip dari laman The Mirror.



Pemain timnas Swedia itu segera meninggalkan PSG setelah membela klub ibukota Prancis itu selama empat tahun.



Ibrahimovic menutup Ligue 1 musim keempat (2015/16) secara mengesankan dengan melesakkan 38 gol. Ia banyak disebut bakal merapat ke Manchester United pada musim panas ini. Hanya saja ia belum secara gamblang bakal bergabung ke markas Old Trafford.



"Saya sudah tahu di mana saya akan bergabung dan bermain di musim depan, meski saya tidak mengatakannya," katanya kepada beIN Sports.



Sementara itu, Martial menolak tawaran PSG. Ia tidak ingin dan tidak berniat meninggalkan MU pada musim panas ini.



PSG membidik Anthony Martial pada musim panas ini, hanya saja pemain ini masih ingin berada di old Trafford, sebagaimana dikutip dari laman the Mail.



Agen Martial dilaporkan telah melakukan serangkaian kontak dengan sejumlah klub mengenai masa depannya setelah membela MU.



Pemain berusia 20 tahun itu telah mengoleksi 17 gol bersama skuad the Red Devils di seluruh kompetisi musim ini.



ANTARA