TEMPO.CO, Jakarta – Gelandang serang Manchester United, Juan Mata, ingin klub yang dibelanya mengakhiri 2016 dengan kiprah positif.



Dalam laman blog pribadinya—seperti dilansir laman resmi MU, Senin, 28 November 2016—Mata mengatakan keinginan itu bisa dimulai ketika melawan West Ham United dalam babak perempat final Piala Liga Inggris pada Rabu, 30 November, waktu setempat atau Kamis dinihari WIB.



“Setelah itu kami akan menghadapi Everton pada akhir minggu di Liga Inggris. Kemenangan di dua laga tersebut akan membuat kami bisa menyambut laga-laga Natal dengan lebih optimistis,” tutur pemain asal Spanyol tersebut.



Menurut Mata, pertemuan dengan dua klub tersebut penting karena pada minggu-minggu selanjutnya setelah itu tekanan akan semakin berat dan setiap tim berusaha meraih hasil sebaik mungkin.



Memang, tidak seperti liga-liga Eropa lain yang meliburkan pemainnya di kala Natal, Inggris justru menggelar laga pada masa-masa hari besar agama Kristen tersebut bertajuk “Boxing Day”.



Namun Mata enggan menganggap semua itu sebagai kendala. Sebaliknya, pertandingan-pertandingan tersebut merupakan hal positif.



“Kami memiliki delapan pertandingan lagi sebelum akhir tahun. Pendapat saya, laga demi laga di waktu yang sempit itu adalah hal positif karena bisa membuat hasrat bermain semakin meninggi,” kata mantan pemain Chelsea dan Valencia itu.



MU sendiri sedang mengalami masa yang tidak terlalu baik di Liga Inggris dengan meraih hasil imbang empat kali berurutan di kandang, Stadion Old Trafford, walau dalam pertandingan-pertandingan itu mereka memiliki banyak peluang mencetak gol.



Terakhir, pada Minggu malam, The Red Devils ditahan imbang West Ham United dengan skor 1-1.



”Hasil seri terasa lebih mengecewakan jika terjadi di Old Trafford, di depan para penggemar. Kami sudah menciptakan beberapa kesempatan dan berikutnya kami harus menuntaskannya. MU harus meningkatkan serangan untuk mencetak semakin banyak gol,” ujar Mata.



