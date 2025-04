TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Barcelona, Luis Enrique, membantah kabar yang menyebutkan dia akan merapat ke AS Roma musim depan setelah pengunduran dirinya. Enrique berencana beristirahat dan menikmati waktu luangnya.



"Jika saya pergi dari Barcelona, rumah saya, itu bukan untuk pergi ke tim lain. Itu untuk beristirahat dan tak ada yang lain," ujarnya.



Kabar kembalinya Enrique ke AS Roma diembuskan media-media Italia. Media Negeri Pizza itu menyebut AS Roma berhasil menggaet Direktur Olahraga Sevilla Monchi. Dalam kesepakatan dengan AS Roma, Monchi ingin membawa Enrique, yang pernah menangani tim Serigala Roma pada musim 2011-2012.



Baca: Hadapi Jadwal Penting, Barcelona Kehilangan Rafinha



Saat ditanya perihal kemungkinan dia bergabung dengan Monchi, Enrique kembali menepisnya. Dia menyatakan ingin menikmati waktu luangnya di pinggir Pantai La Escalerona, San Lorenzo, Spanyol.



"Saya tak berpikir Monchi akan berpikir untuk pergi ke La Escalerona, itu rencana saya untuk musim panas ini. Di pinggir Pantai San Lorenzo. Jika dia tak bekerja, saya akan mengundangnya untuk minum cider bersama saya," kata Enrique.



Baca juga: Neymar Cetak Gol ke-100 buat Barcelona, Enrique Berharap 900 Lagi



Ihwal siapa calon penerusnya, Enrique tak mau banyak bicara. Termasuk mengenai peluang asistennya, Juan Carlos Unzue, yang disebut sebagai calon kuat pelatih Barcelona selanjutnya. Namun dia memastikan akan memberi masukan kepada para petinggi klub asal Catalan itu untuk mencari pengganti yang ideal.



AS | FEBRIYAN