Mau Tahu Tren Nonton Sepak Bola Masa Kini? Lihatlah Foto Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Menonton sepak bola langsung di stadion, terutama dalam laga besar, kerap menjadi idaman para suporter. Mereka antusias untuk merasakan nikmatnya larut dalam suasana penuh sensasi: bersorak, bernyanyi, mengumpat, dan kecewa bersama.



Tapi tunggu dulu. Itu adalah gaya menonton bola yang sudah usang. Saat ini menonton dua tim berlaga tak afdol bila tak memegang ponsel di tangan dengan kamera selalu siap dinyalakan. Aksi suporter seperti itu terekam saat Manchester City melawan Paris Saint-Germain dalam laga kedua babak perempat final Liga Champions, Rabu dinihari, 13 April 2016, WIB.



Dalam pertandingan di Etihad Stadium itu, Manchester City sempat mendapat penalti pada babak pertama. Sergio Aguero mengeksekusinya, tapi gagal mencetak gol karena tendangannya melebar. Nah, saat penalti dilakukan, kamera televisi BT Sport sempat mengabadikan ulah para suporter di tribun yang nyaris semuanya mengangkat ponselnya untuk merekam kejadian itu.



Gambar itu pun diunggah di Twitter dan langsung mendapat respons luas. Berikut ini cuitannya.

Almost all of them watching the penalty through the screen of their phone, yards away from the live action. Mental. pic.twitter.com/rQZDSbGGw1