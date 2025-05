Media Inggris Ini Sarankan Messi Gabung Guardiola di Manchester City

TEMPO.CO, Jakarta - Barcelona ambruk di kancah Eropa ketika Lionel Messi kembali tampil buruk, lapor koran Inggris, The Independent, dalam edisi online-nya. Koran ini berspekulasi, setelah Barcelona disingkirkan Atletico Madrid, mungkin saatnya bagi Messi untuk pindah ke klub lain dan reuni dengan Pep Guardiola di Manchester City.



Kendati ada gocekan Neymar dan si pendobrak Luis Suarez, Messi yang justru kerap mendikte penampilan Barca. Namun penampilan buruknya di Vicente Calderon melawan Atletico Madrid pada perempat final Liga Champions pada Kamis dinihari, 14 April 2016, membuat Barcelona berkunang-kunang.



Lima pertandingan tanpa gol Messi, menurut The Independent, melukiskan penampilan terburuk pemain 28 tahun itu bersama Barcelona dalam enam tahun terakhir.



Gol terakhir yang dia ciptakan terjadi sebulan lalu, ketika Barcelona menundukkan Arsenal di Liga Champions.



Setelah merenggut Ballon d’Or dari Cristiano Ronaldo, Messi malah tampil buruk. Sebaliknya, Ronaldo terus tampil cemerlang, baik di kancah Eropa maupun liga domestik.



The Independent lalu berspekulasi bahwa mungkin ini saatnya bagi Messi pindah ke klub lain, dan kepindahan yang paling mungkin menaikkan lagi kariernya adalah reuni dengan mantan pelatihnya, Pep Guardiola, di Manchester City musim depan.



Tiga kali kalah dalam empat laga terakhirnya membuat Barca tersingkir dari Eropa dan sekaligus membuat duo Madrid berpeluang lagi menjadi juara La Liga. Barca juga menjadi klub terakhir yang gagal mempertahankan juara Liga Champions.



