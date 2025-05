Media Inggris Sebut Arsene Wenger Bercerai Secara Baik-baik

TEMPO.CO, Jakarta - Harian Inggris, The Sun, memberitakan manajer Arsenal, Arsene Wenger, telah bererai dengan istrinya, Annie. The Sun menulis Wenger bercerai secara baik-baik.



Seorang sumber anonim The Sun menyatakan seorang hakim di Paris telah memberi putusan 'pemisahan badan'. Artinya, Arsene Wenger dan istrinya bebas menjalin hubungan dengan orang lain. Ini bukanlah perceraian penuh. Wenger masih memberikan dukungan finansial kepada Annie.



"Mereka telah membagi aset mereka dan menyetujui kesepakatan finansial soal perpisahan mereka," kata sumber itu, September 2015. "Mereka tidak bahagia dan memutuskan ini adalah jalan terbaik yang harus dilalui."



Arsene Wenger menikahi Annie pada 2010. Sebelum memutuskan menikah, keduanya telah menjalin hubungan lama. Relasi mereka melahirkan seorang anak, Leah, gadis yang kini berusia 18 tahun. Menjelang pernikahan mereka, sempat ada isu Wenger dekat dengan rapper Prancis, Sonia Tatar.



Harian yang terbit di kampung Wenger, Strasbourg, menyebutkan pria 65 tahun itu sudah tidak lagi bersama Annie sejak Juni. Belum jelas apakah mereka masih tinggal di rumah mewah Wenger di dekat pusat latihan Arsenal di London.



Seorang pakar hukum asal Prancis yang dikutip The Sun tanpa menyebutkan namanya mengatakan keputusan hakim atas status Wenger dan istrinya berarti mereka berdua tidak wajib tinggal bersama, bisa memiliki kehidupan terpisah, dan tidak lagi memiliki hubungan intim.



"Arsene Wenger masih harus menjalankan kewajibannya memelihara keluarga," kata ahli hukum itu. "Jika keputusan hakim tidak diubah, keputusan perceraian resmi akan dijatuhkan."



GADI MAKITAN | THE SUN



