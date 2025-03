Mees Hilgers Tak Alami Cedera Serius, Bisa Bela FC Twente Hadapi Heracles Akhir Pekan Ini

Hilgers terpaksa kembali lebih cepat ke klubnya lantaran mengalami cedera saat memperkuat Timnas Indonesia vs Australia pada laga ketujuh grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium pada Selasa, 20 Maret lalu.

Jadwal Timnas Indonesia vs Bahrain Hari Ini, Shin Tae-yong Minta Pemainnya Fokus pada Permainan Sendiri

Komentar Mees Hilgers Usai Jalani Latihan Pertama Menjelang Laga Bahrain vs Indonesia

Bahkan, banyak yang menilai bek Persija Jakarta itu layak dinobatkan sebagai Man of The Match dalam pertandingan yang berkesudahan 1-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia itu. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Patrick Kluivert menempati posisi keempat klasemen Grup C dengan sembilan poin dari delapan pertandingan yang telah dijalani.