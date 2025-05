Melawat ke Walsall, Chelsea di Atas Angin

TEMPO.CO, Jakarta - Chelsea mengapungkan asa untuk meraih kemenangan ketika berkunjung ke The Banks's Stadium, Walsall, West Midlands untuk menghadapi Walsall dalam laga babak III Piala Liga.



The Blues sedang berada di atas angin ketika meraih kemenangan atas Maccabi Tel Aviv dan Arsenal pada pekan lalu. Chelsea ditantang Walsall dalam laga yang digelar pada Rabu waktu setempat, atau Kamis dini hari, pukul 01.45 WIB. Pertandingan itu akan ditayangkan secara langsung oleh beIN Sports 2.



Walsall memulai awal musim ini dengan capaian apik setelah melakoni delapan laga dengan mengemas 17 poin di ajang League One. Tim asuhan pelatih Dean Smith ini berada di posisi kedua, sementara pemuncak klasemen diraih oleh Burton Albion.



Dalam pertandingan sebelumnya, Walsall ditahan imbang 1-1 melawan Peterborough pada pekan ini.



Tepat sepekan, Chelsea mengalahkan Macabi Tel Aviv setelah sebelumnya hanya meraih tiga poin dari lima laga di ajang Premier League. Kalah dari Crystal palace dan Everton tentu saja memberi tekanan kepada Jose Mourinho.



Jawaban atas kerisauan itu, The Blues menggulung tim asal Israel itu dengan melesakkan empat gol tanpa balas. Tiga hari kemudian, Chelsea menghadapi Arsenal. Mereka pun membawa kemenangan.



Kemenangan itu diwarnai oleh keputusan kontroversial ketika The Gunners hanya bermain dengan 10 orang setelah Gabriel Paulista diusir dari lapangan karena berseteru dengan striker Chelsea Diego Costa.



Costa menerima hukuman dengan larangan ikut memperkuat Chelsea dalam tiga pertandingan, sementara Willian belum pulih benar dari badai cedera. Hanya saja kapten Chelsea John Terry berpeluang turun kembali setelah absen dalam dua laga terakhir, dan Radamel Falcao juga berpeluang dipasang.



Chelsea hanya menelan sekali kekalahan melawan Welsall di Stamford Bridge pada 1963. The Blues hanya meraih sembilan kemenangan dari 11 pertemuan, meski kedua tim sudah tidak saling berduel selama 23 tahun.





ANTARA