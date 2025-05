Menang Atas Celta Vigo, Sevilla Ancam Posisi Barcelona

TEMPO.CO, Jakarta - Sevilla memastikan bertahan di peringkat ketiga klasemen sementara Divisi Primer La Liga Spanyol setelah menaklukkan tuan rumah Celta Vigo dengan skor telak 3-0.



Dalam pertandingan di Stadion Balaidos di Vigo, tuan rumah harus menerima kekalahan telak dari tamunya berkat hat-trick Vicente Iborra. Tiga golnya dicetak pada menit 51, 84, dan 90+2’.



Hebatnya, pelatih Sevilla, Jorge Sampaoli, baru memasukkan Iborra, yang berposisi sebagai gelandang, pada awal babak kedua untuk menggantikan Nicolas Pareja.



Dengan kemenangan itu, Sevilla kini mengumpulkan nilai 30, menempel ketat Barcelona yang ada di posisi kedua dengan nilai 31, meski masih tertinggal tujuh angka dari Real Madrid yang memuncaki klasemen. Sevilla juga unggul 5 angka di depan Real Sociedad di posisi keempat.



Peringkat keenam, Villarreal, akan menjamu peringkat kelima, Atletico Madrid, dalam laga penutup pekan ke-15. Dengan perolehan angka Atletico saat ini 25, kemenangan atas Villarreal pun tak akan mengejar perolehan angka Sevilla.



Hasil pertandingan pekan ke-15 La Liga hingga Senin pagi, 12 Desember 2016, WIB, yakni:



Malaga 1 vs Granada 1



Osasuna 0 vs Barcelona 3



Real Sociedad 3 vs Valencia 2



Las Palmas 1 vs Leganes 1



Real Madrid 3 vs Deportivo La Coruna 2



Eibar 0 vs Deportivo Alaves 0



Celta Vigo 0 vs Sevilla 3



Espanyol 2 vs Sporting Gijon 1



Real Betis 1 vs Athletic Bilbao 0





Jadwal berikutnya, Selasa, 13 Desember 2016



02.45 Villarreal vs Atletico Madrid



BISNIS.COM