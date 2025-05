Menanti Racikan Mourinho di MU, Siapa Datang dan Hengkang?

TEMPO.CO, Jakarta - Dokumen setebal enam halaman itu diterima Manchester United pada pekan ketiga Desember 2015. Pengirimnya adalah Jose Mourinho. Dalam dokumen tersebut, Mourinho meyakinkan manajemen Manchester United untuk memilihnya sebagai pengganti Louis Van Gaal.



"Jose Mourinho menjelaskan jika dirinya cocok untuk melatih Manchester United. Mourinho juga merinci persiapan apa saja yang akan dilakukannya untuk mengoverhaul skuad Manchester United," demikian tulis The Guardian.



Mou, begitu Mourinho kerap disapa, saat ini memang sedang menganggur. Ia dipecat oleh Chelsea pada 17 Desember tahun lalu setelah membuat performa Chelsea terjun bebas. Karena itu, ia membutuhkan pekerjaan.



"Saya akan kembali melatih klub Liga Primer Inggris, secepatnya. Karena saya membutuhkan kompetisi setiap pekan. Saya adalah orang yang tidak bisa hidup tanpa sepak bola," kata Mourinho.



Karena itulah ia dikabarkan mengirimkan proposal ke Manchester United, menawarkan dirinya untuk menggantikan Louis Van Gaal, pelatih Manchester United saat ini.



Namun benarkah dokumen tersebut ditulis dan dikirimkan oleh Mourinho? Jorge Mendes, agen Mourinho, meragukan berita tersebut. Ia bahkan menyebut informasi tersebut ngawur.



"Apa kalian pikir pelatih sebesar Mourinho akan mengirimkan surat kepada klub untuk meminta pekerjaan? Ini sangat menjijikan dan sama sekali tidak masuk akal," kata Jorge Mendes.



Memang sulit membayangkan Mourinho merengek meminta pekerjaan kepada Manchester United. Sebab, seperti kata agennya, Mou adalah pelatih besar. Ia pernah melatih FC Porto, Inter Milan, Real Madrid dan memberikan mereka banyak trofi.



Namun sulit menyangkal jika Mourinho sedang mengincar kursi pelatih utama Manchester United. Setidaknya, sejumlah media di Inggris gencar memberitakan kemungkinan ini.



Harian Mirror, misalnya, menyebutkan jika Mourinho dan Manchester United bahkan sudah menyepakati kontrak berdurasi 3 tahun dengan gaji 15 juta pound sterling atau sekitar Rp 292 miliar per tahun.



Lebih jauh, Mirror juga memberitakan jika Mourinho sudah mengontak Direktur Olahraga Atletico Madrid, Andrea Berta, untuk segera berkemas karena ia membutuhkannya di Old Trafford, markas Manchester United.



"Mourinho sepertinya diberikan kebebasan untuk merombak skuad Manchester United. Dan ia sudah punya daftar pemain yang akan dibelinya pada bursa transfer musim panas mendatang," tulis Mirror.



Daily Star menyebutkan, untuk keperluan tersebut, Manchester United menyiapkan dana tak kurang dari 300 juta pound sterling atau Rp 5,8 triliun. Dana jumbo tersebut bisa digunakan Mourinho untuk membeli pemain.



Salah satu pemain yang disebut-sebut bakal digaet adalah Raphael Varane. Varane saat ini masih berstatus pemain bek di Real Madrid. Bukan pilihan keliru. Sebab, lini belakang Manchester United saat ini memang amburadul.



Nama-nama lain yang masuk daftar buruan Mourinho adalah Neymar, Edinson Cavani, Thomas Muller, dan Paul Pogba. Mereka adalah pemain-pemain bintang di klub masing-masing.



"Ed Woodward menginginkan Mourinho membentuk tim yang bisa membuat mereka meraih trofi mayor, termasuk trofi Liga Champions," tulis Daily Star. Ed Woodward yang dimaksud tak lain CEO Manchester United.



Ada pemain yang datang, tentu ada juga yang harus pergi. Juan Mata salah satu yang mungkin akan hengkang. Sebab, ia punya pengalaman pahit saat dilatih Mourinho di Chelsea pada 2014.



Saat itu, Mourinho menjualnya tanpa alasan ke Manchester United. Bagi Mata, pastinya akan lebih terhormat jika ia mengundurkan diri daripada dibuang dua kali oleh pelatih yang sama.



Pemain lain yang mungkin juga akan masuk dalam daftar jual, menurut Daily Mail, adalah Marouane Fellaini, yang dalam beberapa bulan terakhir kesulitan menembus skuad utama Manchester United.



Beberapa pemain lain yang akan masuk dalam wilayah abu-abu adalah Marcos Rojo, Daley Blind, Antonio Valencia, dan Ashley Young. Mereka terancam kehilangan nomor punggung.



Namun tak ada yang lebih memusingkan para petinggi Manchester United selain Ryan Giggs. Asisten pelatih Louis Van Gaal ini sebelumnya dijanjikan bakal menjadi orang nomor satu di Manchester United.



Kini, dengan adanya Mourinho, di mana Giggs akan diposisikan? Tak mungkin menjadikan Giggs sebagai asisten Mourinho karena pelatih asal Portugal itu sudah punya staf pelatih sendiri, yakni Rui Faria, Silvino Louro, Jose Morais, dan Carlos Lalin.



"Manyambut Mourinho setelah apa yang dijanjikan Manchester United kepadanya, pasti akan terasa seperti tendangan di gigi. Giggs mungkin akan mengambil jalannya sendiri," tulis Mirror.



Sampai saat ini, belum ada komentar apapun dari Ryan Giggs. Manchester United sendiri juga belum memberikan pernyataan soal kontrak mereka dengan Jose Mourinho.



Mungkin mereka menunggu waktu yang tepat untuk menjaga perasaan Louis Van Gaal. Sebab, bagaimanapun, saat ini Louis Van Gaal masih berstatus pelatih Manchester United.



