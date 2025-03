Menjelang Timnas Indonesia vs Bahrain, Erick Thohir Bertemu Patrick Kluivert dan Asistennya

Seusai menyaksikan timnas Indonesia dibantai The Socceroos 1-5, Erick sempat mengatakan dia tetap berusaha untuk skuad Garuda di saat menang dan kalah. “Saya akan tetap kerja keras membangun tim nasional ini untuk menembus Piala Dunia. Kepada para pemain, tetap tegakkan kepala kalian. Peluang masih ada,” ujarnya.

Manajer timnas Indonesia Sumardji meminta pendukung timnas untuk bersabar dengan Kluivert. “Sabar dulu, sabar dulu. Semuanya pasti akan kelihatan hasilnya ketika masyarakat percaya dan tim bekerja dengan keras," kata dia kepada awak media di sela-sela latihan timnas di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu, 22 Maret 2025. Kekalahan besar di Sydney membuat tagar Patrick Kluivert out menggema di media sosial.

Menjelang laga Indonesia vs Bahrain, kedua tim sudah mulai latihan di sekitaran SUGBK. Tiga pemain timnas Indonesia tidak hadir dalam latihan, yakni Mees Hilgers, Sandy Walsh, dan Ole Romeny. Untuk Hilgers, dia dipastikan absen menghadapi Bahrain.

Sementara timnas Bahrain hanya berlatih dengan 14 pemain di lapangan A Gelora Bung Karno pada Sabtu. Sebanyak 12 pemain lainnya yang dipanggil pelatih Dragan Talajic menjalani latihan terpisah di hotel.



Pertandingan timnas Indonesia vs Bahrain pada lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C ini bisa disaksikan secara langsung di RCTI, GTV, dan platform streaming Vision+.



