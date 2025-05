TEMPO.CO, Padang - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) harus mengikuti keputusan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) untuk tidak menerbitkan surat rekomendasi penyelenggaraan Liga Super Indonesia hingga PT Liga Indonesia memenuhi persyaratan BOPI.



Imam Nahwari saat mengunjungi Sumatera Barat bersedia diwawancarai wartawan Tempo di Bandara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman, seputar penyelenggaraan Liga Super Indonesia. Imam mengatakan sejak awal sudah disampaikan bahwa Tim Sembilan dibentuk untuk mendalami, menggali, menelusuri, dan mengevaluasi dari semua sisi perkembangan olahraga nasional, seperti sistem organisasi, keuangan, manajemen kepelatihan, hingga rekrutmen. "Itu yang harus kami pastikan bersama-sama karena statuta FIFA mengharuskan itu terjadi."



Jika hari ini ditemukan persoalan yang harus dijadikan rujukan kuat oleh BOPI, tak ada alasan bagi BOPI untuk bertindak tegas. Ini tak hanya berlaku untuk sepak bola. Namun olahraga profesional lainnya juga harus mengikuti aturan main yang ada. "Bicara profesional maka harus taat aturan," katanya.



“Bayangkan, guru honorer saja harus bayar pajak,” kata Imam. Hal inilah yang sering disalahpahami oleh sebagian pihak, lalu dipolitisasi sedemikian rupa. “Kalau BOPI bertindak tegas untuk kick off ini diundur, seakan-akan yang terjadi adalah like and dislike.”



Menurut Imam, ada persoalan yang sangat substansial di dalamnya sehingga kick off itu diundur. Sebab, harus dipastikan dulu semua persoalan selesai. “NPWP semua harus punya, pembayaran tunggakan gaji sudah dipenuhi, dan ada jaminan gaji yang baik setelah kontrak ditandatangani. Soal pajak, itu penting, bicara sponsor maka harus bicara pajak. Belum lagi persoalan ketenagakerjaan. Apakah tenaga asing sudah memenuhi aturan main yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja?" ujarnya.



Imam mengatakan siapa pun yang hidup di muka bumi ini harus mengikuti aturan yang ditetapkan FIFA. Hal seperti ini sebenarnya harus dilakukan oleh PSSI. Jangan sampai pemerintah yang turun. PSSI harus bisa menjadi lembaga yang memastikan semuanya berjalan dengan baik. "Kalau seperti sekarang, pemerintah temukan sesuatu yang tak baik, berarti selama ini apa yang dilakukan (PSSI)?"



ANDRI EL FARUQI