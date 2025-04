TEMPO.CO, Jakarta – Lionel Messi memberikan sinyal kuat bahwa dirinya akan segera memperpanjang kontrak dengan Barcelona. Pada saat dirinya sedang bersama tim nasional Argentina, sang ayah, Jorge Messi, disebut akan terbang ke Spanyol untuk menyelesaikan masalah kontrak baru dengan pihak klub.



Seorang di kalangan internal Barcelona mengatakan kepada media Spanyol, AS, bahwa akan ada perkembangan baru dari masalah kontrak Messi dalam waktu dekat. Dia mengatakan pembicaraan kontrak baru itu sempat tertunda sejak Desember 2016.



”Anda akan melihat sebuah cahaya. Di Desember tak ada yang disepakati,” ujar si sumber, seperti dikutip dari AS.



Kontrak Messi di Barcelona akan berakhir pada musim 2017/2018. Perpanjangan kontrak penyerang asal Argentina itu sebelumnya dikabarkan mandek karena Barcelona tak bisa memenuhi tuntutan gaji yang diajukan Messi.



Masalah itu terkait dengan beban gaji Barcelona yang disebut telah melampaui batas pengeluaran yang ditetapkan oleh Badan Sepak Bola Eropa, UEFA. Beban gaji Barcelona melonjak setelah mereka memperpanjang kontrak tandem Messi di lini depan Barcelona, Luis Suarez dan Neymar Jr.

Messi disebut meminta gaji sekitar 30-40 juta euro per tahun setelah di potong pajak. Dengan permintaan seperti itu, Barcelona disebut harus merestrukturisasi kembali anggaran untuk membayar pemain.



Cara lain yang bisa ditempuh Barcelona adalah meningkatkan pendapatan mereka. Artinya, Barcelona harus mendapatkan kontrak sponsor baru dengan nilai yang besar jika ingin anggaran gaji pemainnya juga naik.



MARCA | FEBRIYAN