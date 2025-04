TEMPO.CO, Jakarta - Lionel Messi kembali melakukan hal unik saat merayakan golnya. Hal itu terlihat saat Barcelona mengalahkan Sevilla 3-0 dalam laga lanjutan Liga Spanyol, Kamis dinihari, 6 April 2017.



Messi memborong dua gol dan memberi satu assist untuk Luis Suarez dalam laga itu. Nah, setelah mencetak gol yang pertama pada menit ke-28, ia melakukan selebrasi dengan gaya yang tak biasa.



Ketika itu, ia mendekati kamera, lalu menggerakkan dua jari di atas pipi kananya. Ini selebrasi unik kedua setelah bulan lalu dia memakai gaya menelepon, yang ternyata merupakan permintaan maaf buat keponakannya yang kesulitan meneleponnya.



Baca: Terungkap, Makna Selebrasi 'Menelepon' Lionel Messi



Lalu, apa makna selebrasi kali ini? Rupanya, itu adalah bentuk dukungannya buat anak-anak penderita kanker. Ia selama ini memang aktif terlibat dalam kampanye membantu anak-anak itu lewat kampanye "Untuk Para Pemberani".



Menurut Mundo Deportivo, Barcelona berencana membangun pusat penyembuhan kanker untuk anak-anak. Messi menjadi aktor kunci dalam kampanye tersebut.

Leo Messi dedicated his goal to those children fighting pediatric cancer pic.twitter.com/uNE3ULdXn1