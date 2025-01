Liga Indonesia

Metode Paul Munster Evaluasi Pemain Persebaya Surabaya Menjelang Putaran Kedua Liga 1 2024-2025

Pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster menggunakan metode evaluasi "One to One Evaluation" pada para pemain menjelang putaran kedua Liga 1.

3 Januari 2025 | 22.10 WIB