TEMPO.CO, Jakarta - Legenda Chelsea, Michael Essien, yang pada Selasa, 14 Maret 2017, resmi dikontrak Persib Bandung, menjagokan pemain sepak bola Prancis, N’Golo Kante, sebagai pemain terbaik Liga Utama Inggris tahun ini.



Hal itu terlihat dari cuitan di akun Twitternya berikut ini:





@nglkante my @premierleague player of the season.... pic.twitter.com/mDYSvEi1lf