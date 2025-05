Mitra Kukar Diperkuat Striker Asing Terbaru di PGK

TEMPO.CO, Samarinda - Tampil perdana di Piala Gubernur Kalimantan Timur, Mitra Kukar bakal diperkuat striker asing terbaru, Romario Reginaldo Alves. Pemain asal Brasil ini diproyeksi menggantikan Patrick dos Santos Cruz yang hengkang ke liga Malaysia.



Romario dipercaya masuk daftar pemain tim Naga Mekes meski belum sama sekali melakoni latihan bersama selama persiapan. Asisten Manajer Mitra Kukar Nor Alam mengaku penampilan striker 21 tahun ini sekaligus untuk menjalani seleksi.



"Ya, Romario bakal tampil bersama kami pada pertandingan nanti," kata Nor Alam yang dihubungi dari Samarinda, Minggu, 28 Februari 2016.



Masuknya Romario di barisan pemain Mitra Kukar memang sangat baru. Pasalnya, sebelumnya, juara Piala Jendral Sudirman ini merilis bakal mendatangkan striker Lucas de Sauza, eks Flamengo, dan mantan timnas Brasil U-17. Belakangan, Lucas berhalangan hadir ke Indonesia.



Romario, ucap Nor Alam, akan menggantikan posisi Patrick yang menjadi striker murni di depan. Romario pun dituntut tampil memukau sekaligus membawa kemenangan. "Dia (Romario) baru datang tadi malam, mudah-mudahan bisa memuaskan," ujarnya.



Mitra Kukar sebenarnya sedang menyeleksi striker asing dari Brasil lain, Marcel. Tapi tampaknya Marcel belum bisa menjawab kebutuhan skema permainan pelatih Jafri Sastra. Manajemen pun memutuskan memulangkannya.



Tampil pada turnamen Piala Gubernur Kalimantan Timur, Mitra Kukar akan menjamu Madura United pada Minggu, 28 Februari 2016. Mitra Kukar berada di Grup B bersama PS TNI dan Sriwijaya FC.



FIRMAN HIDAYAT