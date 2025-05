Mitra Kukar Tekuk Persija, Jafri: Ini Hasil Latihan Seminggu

TEMPO.CO, Jakarta - Mitra Kukar memenuhi ambisinya mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 3-1 dalam laga babak delapan besar Grup D Piala Sudirman 2015 di Stadion Manahan Solo, Sabtu malam. Laga yang disaksikan ribuan penonton, mayoritas suporter Jakmania, berlangsung menarik karena kedua tim saling menyerang.



Mitra pada babak pertama menampilkan permainan cepat dengan umpan-umpan pendek yang serangannya sering membahayakan gawang Persija. Mitra pada menit keempat mendapatkan peluang melalui David Maulana, tetapi bolanya berhasil diblok kiper Andritany dan hanya menghasilkan tendangan sudut untuk Mitra.



Persija juga tidak mau kalah peluang, pada menit keenam tendangan Aldy Al Achya--yang hanya berhadapan dengan kiper Mitra, Sahar Ginanjar--, mengancam gawang Mitra namun bola masih melenceng di sebelah kiri gawang.



Bahkan, Persija kemudian mendapat peluang emas melalui tendangan Pacho, tapi gol pada menit ke-15 itu dianulir oleh wasit karena ia sudah dalam posisi offside.



Sebaliknya, Mitra Kukar justru membuat gol lebih dulu pada menit 33 melalui sundulan Fatrick Do Santos, setelah memanfaatkan tendangan pojok Defri Riski. Kedudukan berubah menjadi 1-0, dan bertahan hingga babak pertama usai.



Unggul 1-0, Mitra menurunkan tempo permainan pada babak kedua, sedangkan Persija justru mengambil inisiatif serangan melalui pemain depan Pacho, Dedi Hartono, dan Ramdani Lestaluhu.



Persija akhrinya mampu menyamakan kedudukan di menit 49 melalui sundulan kepala Gunawan Dwicahyo yang memanfaatkan umpan tarik Dedi Hartono.



Mitra kembali unggul pada menit 63, tendangan keras Fatrick Do Santos menyambar umpan tarik Rodringo Don Santos mengubah kedudukan menjadi 2-1.



Fatrick Do Santos akhirnya mampu mengukuhkan kemanangan Mitra Kukar menjadi 3-1 pada menit 87 setelah memanfaakan umpan tarik dari Yogi Ramadhan. Keunggulan 3-1 Mitra bertahan hingga babak kedua usai.



Pada pertandingan tersebut wasit yang memimpin pertandingan, Muslimin, mengeluarkan lima kartu kuning untuk Arthur Cena, Defri Riski, Fatrick Do Santos (Mitra Kukar), Ok Jhon, Rafael, Pandy Lestaluhu (Persija),



Pelatih Mitra Kukar Jafri Sastra mengatakan pemainnya tampil luar biasa, mereka bekerja keras dan berhasil membuat peluang untuk mencetak tiga gol ke gawang lawan.



"Kami telah mempersiapkan satu minggu latihan untuk melawan Persija ini, dan kita berhasil mengalahkan dan mengambil poin," kata Jafri.



Asisiten Pelatih Persija Jakarta Jan Saragih mengatakan pemainnya sudah bermain maksimal dan mereka banyak menciptakan peluang terutama pada babak pertama. Namun, tidak berhasil membuahkan gol dan akhirnya babak kedua justru kebobolan dua gol.



"Kami babak pertama bermain sesuai instruksi pelatih, tetapi tidak ada yang membuahkan gol. Kami akan melakukan evaluasi untuk persiapan pertadingan selanjutnya," katanya.



ANTARA