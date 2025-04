TEMPO.CO, Jakarta - Kegagalan Alvaro Morata mencetak gol dalam debut bersama Chelsea, menuai cemoohan dari para penggemar The Blues. Menurut para fans, Michy Batshuayi lebih pantas menjadi starter ketimbang Morata.



Batshuayi mencetak gol kedua Chelsea, saat juara Liga Inggris 2017 itu ditekuk Bayern Muenchen 2-3 dalam Turnamen International Champions Cup (ICC) di Stadion Nasional Singapura, pada 25 Juli 2017.



Harga Batshuayi ketika ditransfer dari Marseille pada April 2016, hanya separuh dari Morata yang mencapai 70 juta poundsterling, atau Rp 1,2 triliun. Penyerang asal Belgia berusia 23 tahun itu pun harus rela lebih banyak jadi cadangan oleh pelatih Antonio Conte.



Namun di Singapura, Batshuayi membuktikan jika dia mampu menjadi pesaing berat Morata untuk memperebutkan tempat utama di Chelsea.



Salah satu cuitan fans Chelsea di twitter mengatakan bahwa Batshuayi akan membuat Alvaro Morata jadi cadangan.

Michy Batshuayi will bench Alvaro Morata. Mark my words. You heard it here first.

Cuitan penggemar Chelsea dari Nigeria menyebutkan hal yang hampir sama dan menyatakan Michy ingin menunjukkan tempat seharusnya Morata berada. Bangku cadangan.

Michy making sure he keeps Morata where he has spent most of his career. The bench.