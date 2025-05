TEMPO.CO, Jakarta - Manajer baru Manchester United, Jose Mourinho, mengaku sangat terhormat mendapatkan posisi itu. Dia mengatakan bahwa dirinya menerima posisi itu karena Manchester United memiliki sesuatu yang tak dimiliki klub mana pun di dunia ini.



"Menjadi manajer Manchester United adalah sebuah kehormatan dalam sepak bola," ujarnya. "Klub ini sangat dikenal dan dikagumi di seluruh dunia. Ada hal mistis dan romantis yang tak dimiliki klub lain," ujarnya dalam konferensi pers perkenalannya di Stadion Old Trafford.



Manchester United memastikan mengikat Mourinho dengan kontrak empat tahun. Dalam kontrak itu, United memiliki opsi pemutusan kontrak pada tahun ketiga. Artinya, United tak harus memberikan kompensasi apa-apa jika melepas Mourinho setelah tahun ketiganya itu.



Mourinho akan mendapatkan bayaran 15 juta pound sterling atau sekitar Rp 298 miliar per tahun. Dia juga akan mendapatkan dana belanja pemain senilai 200 juta pound sterling atau sekitar Rp 3,9 triliun.



Mourinho mengatakan bahwa dia selalu memiliki ketertarikan dengan Old Trafford. Dia pun tak sabar untuk merasakan dukungan suporter Manchester United yang luar biasa.



"Stadion ini telah menggelar sejumlah pertandingan penting dalam karier saya dan saya selalu menikmati hasil bagus dengan suporter United."



"Saya sangat tak sabar menjadi manajer mereka dan menikmati dukungan luar biasa dari mereka dalam beberapa tahun ke depan," lanjutnya.



