Mourinho Akhirnya Selamat dari Pemecatan, tapi...

TEMPO.CO, Jakarta - Kekalahan dari Liverpool semula disebut-sebut akan menjadi akhir dari kiprah Jose Mourinho di Chelsea. Namun, setelah The Blues ditekuk Liverpool 3-1 dalam lanjutan Liga Inggris di Stamford Bridge, Sabtu lalu, pelatih asal Portugal ini tak lantas dipecat. Ia masih dipertahankan dan diberi kesempatan terakhir untuk mengangkat performa tim yang terus kedodoran itu.



Seperti ditulis The Telegraph dan Guardian, kepastian dipertahankannya pelatih ini terlihat dari keseriusan Mourinho mempersiapkan timnya untuk melawan Dynamo dalam ajang Liga Champions, Rabu nanti. Dua media ini menulis bahwa pemilik klub asal Rusia, Roman Abramovich, tak yakin skenario pemecatan Mourinho akan bisa menolong timnya. Karena itu, ia memilih tetap memberikan kesempatan kepada pelatih berjulukan The Special One ini. Namun, dengan syarat, ia tak boleh lagi membiarkan timnya terus melorot. Abramovich juga memberi target pasti buat klubnya pada akhir musim nanti, yakni harus lolos ke Liga Champions.



Kekalahan dari Liverpool menjadi kekalahan keenam yang dialami klub juara bertahan tersebut pada Liga Inggris musim ini. Kini, tim itu berada pada posisi ke-15 klasemen dengan nilai 10, atau terpaut empat angka dari zona degradasi. Pada Piala Liga, mereka yang berstatus juara bertahan juga sudah tersingkir pada babak keempat.



Mourinho, yang dikenal bertangan dingin, saat ini seperti kesulitan menemukan performa timnya yang musim lalu merebut dua gelar juara. Menurut Telegraph, sebelum laga melawan Liverpool, Mourinho tampak bicara panjang-lebar dengan Eden Hazard, berharap bisa membangkitkan kembali kehebatan pemain ini. Saat bermain, ia juga mengubah posisi pemain ini menempati posisi 10 (playmaker) yang jadi favoritnya, tapi tetap saja permainannya tak efektif. Pemain asal Belgia ini akhirnya diganti pemain muda Brasil, Kenedy.



